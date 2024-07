Sicurezza informatica: perché oggi un antivirus è fondamentale per le aziende

La sicurezza informatica è un elemento sempre più importante per le aziende, di tutte le dimensioni. Dalle piccole aziende a gestione familiare e fino ad arrivare alle grandi aziende più strutturate, infatti, tutte le realtà del settore business dovrebbero proteggere i propri dispositivi con un sistema di sicurezza, in grado di fornire una protezione contro virus e altre minacce informatiche.

La soluzione giusta, in questo caso, non può che essere Bitdefender con il suo GravityZone Small Business Security, ora proposto in sconto per tutti i nuovi utenti. Il servizio è attivabile direttamente dal sito Bitdefender, con la possibilità di personalizzare il pacchetto di attivazione considerato la durata dell’abbonamento e il numero di dispositivi da proteggere. Lo sconto è del 30%.

Sicurezza informatica per aziende: perché oggi è fondamentale

Attivare un sistema antivirus, in grado di offrire una protezione a 360 gradi della propria azienda, è oggi fondamentale. Il motivo è semplice: i canali digitali sono sempre più utilizzati e, di conseguenza, le minacce informatiche diventano sempre più pericolose e “raffinate”.

Il rischio di subire danni importanti per la propria azienda è concreto. Per questo motivo, è fondamentale che tutti i dispositivi, senza alcuna esclusione, siano protetti dai sistemi antivirus più avanzati a cui è possibile rivolgersi.

Una soluzione giusta è rappresentata oggi da GravityZone Small Business Security di Bitdefender, ora proposto in sconto del 30%. Si tratta di un servizio di sicurezza informatica personalizzabile e completo, in grado di adattarsi alle caratteristiche dell’azienda e ai suoi dispositivi, per offrire una protezione elevata in qualsiasi momento.

Per accedere subito alle offerte basta seguire il link qui di sotto e poi personalizzare il pacchetto di protezione da attivare. GravityZone Small Business Security è disponibile con abbonamento annuale, biennale oppure triennale. Lo sconto applicato è sempre del 30%.