Sicurezza informatica della sanità a rischio, le previsioni di Bitdefender

Secondo i dati raccolti da Bitdefender con la ricerca denominata Healthcare Cybersecurity, il settore sanitario è uno dei più colpiti dagli attacchi di hacker.

La pandemia di COVID-19 ha visto i pirati informatici scatenarsi con un numero sempre più elevato di hacking verso strutture sanitarie. L’aumento, già costante negli ultimi anni, ha visto una vera e propria impennata tra il 2019 e il 2020.

La ricerca ha confermato come, durante lo scorso anno, addirittura il 93% di aziende italiane impegnate in questo settore ha subito una qualche forma di attacco informatico.

Come mai gli hacker sono così interessati a questo settore? Va detto che esiste un mercato clandestino di numeri di previdenza sociale nel dark web, così come per altri documenti. Le stesse cartelle cliniche, sottratte agli ospedali o strutture simili, possono essere vendute fino a 1.000 dollari.

In questo senso, i ransomware sono la forma più diffusa di attacco. Nel corso del 2020 infatti, una struttura sanitaria su tre ha ammesso di essere stata colpita da questo tipo di fenomeno.

Un pericolo concreto non solo per uffici e ospedali, ma anche per i comuni cittadini. Come fare dunque per evitare i ransomware? Il primo passo è senza dubbio dotare i propri dispositivi elettronici di un antivirus di alto livello.

Non solo la sanità: i ransomware sono un grosso pericolo anche per i comuni cittadini

Che si tratti di sanità o di comuni cittadini, un sistema di prevenzione può costituire la migliore protezione da virus e simili. Bitdefender Antivirus Plus è sicuramente una delle migliori soluzioni possibile per evitare qualunque problema di questo tipo.

Il punto di forza di questo software è il binomio livello di protezione/impatto sulle performance. Risulta infatti molto difficile trovare online antivirus che siano in grado di risultare efficaci nel contrastare attacchi informatici ma, allo stesso tempo, non rallentare il computer in uso.

Bitdefender Antivirus Plus risulta una soluzione particolarmente efficace contro virus, malware e ransomware. Inoltre, grazie al sistema anti-phishing, è in grado di evitare frodi online durante lo shopping online.

A rendere ancora più funzionale e completo il pacchetto, vi è una VPN inclusa, in grado di offrire 200 MB di traffico proteggo ogni giorno. Se quanto detto finora non bastasse, vanno anche considerati i recenti sconti con cui viene proposto l’antivirus.

Le sottoscrizioni per 1 o 3 dispositivi infatti, possono avvalersi di una riduzione del prezzo a dir poco interessante. Nel primo caso, invece dei 39,99 dollari annuali di listino, è possibile spende solamente 19,99 dollari. Nel secondo caso invece, il costo passa da 59,99 dollari a solamente 29,99 dollari.