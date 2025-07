Sicurezza online anche in vacanza: ripartire dalle basi con NordVPN

Una rete Wi-Fi pubblica, cioè aperta a tutti, non è sicura, anzi. Può sembrare una banalità, ma purtroppo non lo è per le tante persone che in questi giorni stanno andando in vacanza. Ripetiamo: una rete Wi-Fi pubblica non è sicura. E di reti Wi-Fi di questo tipo se ne trovano a bizzeffe tra aeroporti, hotel e ristoranti.

Per connettersi a questo tipo di reti in sicurezza è necessario quindi ripartire dalle basi. Lo strumento più efficace per riuscirci è una VPN, che letteralmente è traducibile come “rete privata virtuale”, in grado di nascondere il proprio indirizzo IP e, di conseguenza, l’attività svolta sul web. È un tool alla portata di tutti, anche di chi non ha grande dimestichezza con la tecnologia. Tutto quello che occorre fare è registrarsi al servizio, installare l’app sul telefono e connettersi a un qualunque server VPN. Meglio ancora se posizionato in Italia, così è possibile aggirare anche il blocco geografico quando ci si trova all’estero, a causa del quale la visione di tutti i contenuti streaming, anche quelli gratuiti, viene inibita.

Uno dei punti di riferimento nel settore VPN è NordVPN. Offre tre diversi piani di sicurezza online, e già quello Base, il più economico, è sufficiente per risolvere il problema del Wi-Fi pubblico in un tap. Oltre al servizio VPN, il piano Base include poi Threat Protection Pro, una funzionalità proprietaria in grado di bloccare l’accesso a domini pericolosi e la pubblicità nei siti web.

