Signal, si possono fissare i messaggi in alto come su WhatsApp

Signal ha aggiunto la possibilità di fissare fino a 3 messaggi in cima a qualsiasi conversazione, proprio come WhatsApp. Ma con un tocco in più, si possono fissare per sempre, non solo temporaneamente.

Come fissare i messaggi in alto su Signal

Fissare i messaggi è molto semplice. Basta tenere premuto sul messaggio che si vuole evidenziare, appare un menu e si seleziona “Fissa”. Il messaggio salta in cima alla conversazione dentro un banner visibile a tutti i partecipanti che hanno quel messaggio nella loro cronologia. Fine.

Signal ha però aggiunto alcuni dettagli interessanti. Gli amministratori dei gruppi hanno il pieno controllo, possono decidere se permettere a tutti i membri di fissare messaggi o se riservare questa possibilità solo a chi gestisce il gruppo. Utile quando c’è quel membro della chat che fisserebbe ogni singolo meme trovato su Reddit trasformando la conversazione in un caos.

WhatsApp ha lanciato questa funzione a fine 2023. Signal arriva con un anno di ritardo, ma almeno porta qualcosa in più. Si possono fissare testi, sondaggi, foto, file e praticamente tutto il resto. Le durate sono le stesse: 24 ore, 7 giorni o 30 giorni.

Perché si dovrebbe fissare un messaggio per sempre? Magari è l’indirizzo di qualcuno che serve sempre avere a portata di mano. O le istruzioni per accedere a quel server che si dimentica regolarmente. O quella ricetta che si usa ogni settimana, ma non si vuole salvare altrove.

Signal precisa due cose importanti. Prima di tutto, se non si ha il messaggio originale nella cronologia, perché ci si è uniti al gruppo dopo che è stato inviato o perché è stato eliminato, non si vedrà il messaggio fissato. Effettivamente, non si può fissare in cima qualcosa che non esiste nella propria conversazione.

Seconda cosa, è possibile fissare massimo 3 messaggi contemporaneamente. Se si prova a fissarne un quarto, quello più vecchio viene automaticamente rimosso per fare spazio. È un limite ragionevole che impedisce alle chat di trasformarsi in bacheche caotiche. In questo modo, ciò che viene messo in evidenza resta davvero tale, invece di perdersi in una lista infinita di priorità che non lo sono più.

L’ossessione per la sicurezza di Signal

I messaggi che si possono fissare in alto è una funzione carina, ma Signal continua a distinguersi principalmente per l’attenzione maniacale alla privacy e sicurezza. Negli ultimi mesi ha introdotto una serie di funzioni che WhatsApp o altri servizi mainstream non hanno e probabilmente non avranno mai.

Backup e Ripristino Sicuro permette di salvare la cronologia crittografata protetta da una frase di sicurezza di 30 cifre. Ancora più interessante è la “Sicurezza dello Schermo“, una funzione che usa un flag DRM per far apparire la finestra dell’app come contenuto protetto. In pratica blocca gli strumenti di cattura dello schermo, incluso Recall di Microsoft, la funzione di Windows 11 che scatta screenshot di tutto quello che si fa, sollevando non poche preoccupazioni sulla privacy.

C’è una differenza fondamentale tra Signal e praticamente tutti gli altri servizi di messaggistica. WhatsApp aggiunge funzioni per rendere l’app più coinvolgente, più social, più integrata nell’ecosistema Meta. Telegram punta su community enormi e canali broadcast. Signal aggiunge funzioni solo quando ha capito come implementarle senza compromettere la privacy.

È un approccio lento, metodico, quasi noioso nella sua prudenza. Ma è esattamente quello che si pretende da un’app di messaggistica che promette di proteggere le conversazioni. Signal ha tutte le carte in regola per competere con WhatsApp. Crittografia end-to-end migliore, controllo totale sui dati, nessuna pubblicità, nessuna integrazione con ecosistemi che monetizzano le informazioni personali. Ma ha un problema che nessuna funzione può risolvere, la maggior parte delle persone usa WhatsApp perché tutti gli altri usano WhatsApp. E l’effetto network è potente.