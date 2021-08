In questa guida vedremo quali sono le migliori tariffe pensate per lo smart working e per navigare in mobilità con SIM solo dati.

Abbiamo cercato di mettere a confronto varie promozioni dei principali operatori, virtuali e non in modo da darvi un confronto il più imparziale possibile.

Le promozioni solo dati sono davvero tantissime ed offrono delle caratteristiche davvero interessanti.

Fra poco, dunque, vedremo insieme la nostra selezioni sulle migliori offerte telefoniche Solo Dati utili per svolgere il lavoro anche a casa come se foste in ufficio.

Quanto costa una SIM solo dati

I prezzi mensili delle varie tariffe variano a seconda del Bundle internet disponibile ed altre caratteristiche più o meno importanti.

Come per tutti i prodotti, anche per le offerte solo dati è bene scegliere quella più adatta alle nostre esigenze senza tener conto della spesa da sostenere.

Il nostro consiglio è ovviamente quello di fare un’analisi sul vostro consumo di Giga e di acquistare la SIM tenendo conto di questo dato.

Se comunque volete risparmiare, potete dare un’occhiata ai piani solo dati messi a disposizione dai vari operatori virtuali come Poste Mobile, ho.mobile, Fastweb ed altri.

Quale SIM solo dati comprare

La SIM da comprare deve oltre a far fronte alle vostre esigenze di connettività anche avere una copertura adeguata.

Il nostro consiglio è quello di testare la copertura di rete tramite dei vicini di casa o amici prima di effettuare l’acquisto.

Se invece sapete già quale operatore prende meglio nella vostra zona potete fare a meno di seguire il precedente consiglio.

È bene leggere attentamente tutte le specifiche delle promozioni solo dati che troverete in questa guida. Solo così capirete se l’offerta scelta è la più consona per svolgere il vostro lavoro.

Nel prossimo paragrafo vedremo insieme una selezione di promo solo dati che abbiamo selezionato accuratamente per voi.

Offerte SIM solo dati internet

In questo paragrafo vi presentiamo alcune tariffe che abbiamo scovato nei vari siti degli operatori di telefonia mobile.

Il prezzo mensile parte da 5 euro e varia a seconda delle proprie esigenze di Giga.

Oltre al contenuto e al canone mensile dovrete controllare la copertura presente nelle vostre zone.

Questo step è davvero molto semplice ed intuitivo, basterà infatti recarsi sul sito dell’operatore e verificare la copertura.

Tra i tanti carrier presenti nel mercato delle telecomunicazioni abbiamo scelto TIM, WINDTRE e Poste Mobile che offrono tutti delle promozioni davvero interessanti.

SIM solo dati Internet con Tim

Le promozioni dedicate per la navigazione in mobilità dell’operatore TIM sono le seguenti:

Supergiga 40 : la prima tariffa dispone di 40 Giga di traffico dati validi per 3 mesi a soli 9,99 euro al mese. Dopo il primo trimestre il bundle ammonterà a 20GB.

: la prima tariffa dispone di di traffico dati validi per 3 mesi a soli 9,99 euro al mese. Dopo il primo trimestre il bundle ammonterà a 20GB. Supergiga 100 : il secondo piano offre 100GB in 4G sempre per i primi tre mesi a 13,99 euro mensili. Anche questa dopo il periodo promozionale i Giga disponibili verranno ridotti a 50.

: il secondo piano offre in 4G sempre per i primi tre mesi a 13,99 euro mensili. Anche questa dopo il periodo promozionale i Giga disponibili verranno ridotti a 50. Supergiga 200 5G : la terza è l’unica abilitata alla navigazione in 5G . Offre Giga Illimitati sulle piattaforme dedicate per lavorare e studiare. Di base ha un bundle di 100GB che con il raddoppio diventano 200GB per tre mesi. Le applicazioni compatibili con i Giga senza Limiti sono le seguenti: Skype, Microsoft Teams , WeSchool, Amazon Chime, Zoom, Google Classroom Suite for Education, Cisco WebEx, Go ToMeeting, Jrsi Meeting, Axios Collabora

: la terza è l’unica abilitata alla navigazione in . Offre sulle piattaforme dedicate per lavorare e studiare. Di base ha un bundle di 100GB che con il raddoppio diventano 200GB per tre mesi. Le applicazioni compatibili con i Giga senza Limiti sono le seguenti: Skype, , WeSchool, Amazon Chime, Zoom, Google Classroom Suite for Education, Cisco WebEx, Go ToMeeting, Jrsi Meeting, Axios Collabora Internet 100GB : a differenza delle prime questo è un pacchetto valido per 6 mesi . In pratica, pagherete 49,99€ per avere 100 Giga da utilizzare nell’arco del semestre. Una volta terminato il periodo è possibile rinnovare il pacchetto oppure scegliere un’altra offerta.

: a differenza delle prime questo è un pacchetto valido per . In pratica, pagherete per avere da utilizzare nell’arco del semestre. Una volta terminato il periodo è possibile rinnovare il pacchetto oppure scegliere un’altra offerta. Internet 200GB: l’ultima proposta è valida per 1 anno ed offre 100GB totali da usufruire nei 12 mesi. Questa tariffa ha il costi di 99,99 una tantum.

Sim solo dati con Wind

WINDTRE offre invece solo due promozioni per lo smart working o per l’e-learning.

Cube Large Limited Edition : l’offerta gode di 150 Giga in 4G+ a soli 12,99 euro mensili. In questa tariffa è possibile includere anche il WebCube 4G+ rateizzato a 0€ per due anni oppure il WebPocket.

: l’offerta gode di in 4G+ a soli 12,99 euro mensili. In questa tariffa è possibile includere anche il rateizzato a 0€ per due anni oppure il WebPocket.

Cube Medium: è la promo più economica, infatti, offre 60GB di traffico dati a 8,99 euro al mese. Anche per questa tariffa c’è la possibilità di aggiungere senza costi i due apparati che abbiamo visto poco fa.

Sim solo dati con Poste Mobile

Il catalogo di Poste Mobile, che ricordiamo da alcuni giorni utilizza i ripetitori di Vodafone, è forse il più interessante perché offre anche delle SIM con tariffa oraria.

Mobile 3GB : la tariffa entry level gode di 3 Giga di internet in LTE a soli 5 euro al mese.

: la tariffa entry level gode di di internet in LTE a soli 5 euro al mese. Mobile 10GB : la seconda promo offre un bundle di 10 Giga a soli 10 euro mensili.

: la seconda promo offre un bundle di a soli 10 euro mensili. Mobile 30GB : la terza tariffa mette a disposizione 30 Giga a 15€ al mese.

: la terza tariffa mette a disposizione a 15€ al mese. Internet 100 Ore : è la prima offerta oraria con 100 ore di traffico dati al mese. Il prezzo mensile è pari a 19€.

: è la prima offerta oraria con di traffico dati al mese. Il prezzo mensile è pari a 19€. Internet 30 Ore: la seconda ed ultima di questa categoria offre 30 ore di internet mensili a soli 9,90 euro.

Offerte voce, SMS e Internet

Oltre alle offerte solo dati esistono anche quelle con un bundle voce e dati. Queste promozioni sono le classiche tariffe che abbiamo nei nostri smartphone.

La selezione in questo caso è più ricca, questo grazie alle svariate proposte messe a disposizione dai vari gestori.

Anche in questo caso non potevamo di certo elencarvi tutte le tariffe disponibili. Ecco perché abbiamo deciso di scegliere le migliori in circolazione tenendo conto dei prezzi mensili e delle varie caratteristiche offerte dai vari operatori.

Come avere tutto illimitato con Vodafone

Vodafone è sicuramente l’operatore che ci ha sorpreso di più. Questo perché tra le varie offerte disponibili a catalogo offre anche una ricca selezione di promo con Giga Illimitati anche in 5G.

Nello specifico le promo disponibili sono le seguenti:

Infinito : la tariffa di partenza offre internet senza limiti in 5G a 2 Mbps, minuti illimitati verso Italia ed Europa, 1000 minuti verso i paesi fuori dall’Unione Europea. Tutto questo a soli 24,99 euro mensili.

: la tariffa di partenza offre in a 2 Mbps, minuti illimitati verso Italia ed Europa, 1000 minuti verso i paesi fuori dall’Unione Europea. Tutto questo a soli 24,99 euro mensili. Infinito Gold Edition : la seconda offerta voce e dati offre lo stesso pacchetto della precedente con la navigazione a 10 Mbps di velocità . Il prezzo invece sale a 29,99 euro al mese.

: la seconda offerta voce e dati offre lo stesso pacchetto della precedente con la navigazione a . Il prezzo invece sale a 29,99 euro al mese. Infinito Black Edition: anche in questo caso il bundle è il medesimo delle due precedenti promozioni ma con la Black Edition i Giga disponibili sono a piena velocità. La terza ed ultima offerta è attivabile online a 39,99€.

Internet con Iliad Voce, Sms e dati

La proposta del quarto operatore italiano è invece più semplice e senza tanti fronzoli. Le promozioni in questo caso sono solamente due.

Giga 120 : ha minuti illimitati verso tutti, SMS senza limiti e 120GB di internet in 5G a 9,99 euro al mese.

: ha minuti illimitati verso tutti, SMS senza limiti e di internet in a 9,99 euro al mese. Giga 80: la seconda, invece, dispone di 80 Giga di dati in 4G, minuti e SMS senza limiti a soli 7,99 euro mensili.

Internet mobile con Fastweb (Nexxt Mobile) Voce, Sms e dati

Anche per l’operatore virtuale Fastweb le promozioni a catalogo sono due. Nello specifico però entrambe offrono la navigazione in 5G inclusa nel prezzo.

NeXXt Mobile : è la promo base ed offre 90GB di internet, minuti illimitati verso tutti a soli 7,95€ mensili.

: è la promo base ed offre di internet, minuti illimitati verso tutti a soli 7,95€ mensili. NeXXt Mobile Maxi: è la versione maggiorata della tariffa vista poc’anzi. Questa offre infatti 150GB di traffico dati e minuti senza limiti a 10,95 euro al mese.

Per entrambe le promozioni troviamo inclusi ben 3 mesi di Discovery+.

Kena Mobile Voce, Sms e dati

L’operatore virtuale ex Noverca invece offre diverse soluzioni sia in portabilità sia per chi ha la necessità di attivare una nuova SIM.

Tutte le promozioni che vedremo tra poco godono dell’iniziativa Porta i tuoi Amici in Kena che offre vantaggi incredibili.

Kena 7,99 : la promo entry level è disponibile solamente per nuove numerazioni ed offre 50 Giga di traffico dati con minuti e SMS illimitati. Il tutto compreso a soli 7,99 euro al mese.

: la promo entry level è disponibile solamente per nuove numerazioni ed offre di traffico dati con minuti e SMS illimitati. Il tutto compreso a soli 7,99 euro al mese. Kena 9,99 : la seconda promo è attivabile sia provenendo da Iliad, Fastweb , ho.mobile, Poste Mobile, Coop Voce, Lyca Mobile, Tiscali ed altri MVNO ma anche richiedendo un nuovo numero con Kena Mobile. La promo in questione gode di 100 Giga di internet in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload con minuti e SMS sempre senza limiti a 9,99 euro mensili.

: la seconda promo è attivabile sia provenendo da Iliad, , ho.mobile, Poste Mobile, Coop Voce, Lyca Mobile, Tiscali ed altri MVNO ma anche richiedendo un nuovo numero con Kena Mobile. La promo in questione gode di di internet in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload con minuti e SMS sempre senza limiti a 9,99 euro mensili. Kena 12,99: la terza e ultima promozione è dedicata a chi decide di portare il proprio numero dagli operatori TIM, Vodafone, WINDTRE e dai virtuali non inclusi nella tariffa a meno di 10 euro al mese. La Kena 12,99 mette a disposizione 70 Giga di traffico dati alla stessa velocità della Kena 9,99, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e SMS sempre senza limiti. Tutto questo a 12,99 euro ogni mese.

Very Mobile Voce, Sms e dati

Anche in questo caso, Very Mobile differenzia le vari promozioni a seconda dell’operatore di provenienza.

Per chi intende attivare una nuova scheda sono a disposizione queste due promo:

Very 5,99 : con Minuti e SMS illimitati, 100 Giga per i primi 2 mesi (poi tornano 50 Giga) a soli 5,99€ al mese.

: con Minuti e SMS illimitati, per i primi 2 mesi (poi tornano 50 Giga) a soli 5,99€ al mese. Very 7,99: offre invece 200 Giga per 2 mesi, minuti e SMS senza limiti verso tutti a 7,99 euro mensili.

Per chi invece passa da alcuni operatori virtuali sono disponibili le due tariffe di prima rispettivamente a 5,99€ e 6,99€ mensili con lo stesso bundle.

Mentre, per chi passa da TIM, Vodafone, Kena Mobile, WINDTRE ed ho.mobile sono attivabili queste due offerte:

Very 11,99 : con 50GB di internet (che raddoppiati diventano 100 per 2 mesi), minuti e SMS sempre illimitati a 11,99 euro mensili.

: con di internet (che raddoppiati diventano 100 per 2 mesi), minuti e SMS sempre illimitati a 11,99 euro mensili. Very 13,99: offre 200GB per due mesi (poi 100GB), minuti e SMS senza limiti a 13,99€ ogni mese.

Ho Mobile Voce, Sms e dati

L’ultimo operatore virtuale che vedremo oggi è ho.mobile. Anche qui le offerte disponibili sono due e si differenziano a seconda del target di clientela.

Per chi proviene da specifici MVNO è disponibile la promo con 50GB in 4G, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro mensili.

Mentre, per chi intende avere un nuovo numero c’è la tariffa con 70GB, minuti e SMS senza limiti a 8,99 euro al mese.

I router 4G e 5G WIFI

I router 4G e 5G WI-FI sono dei dispositivi che consentono di navigare da casa attraverso la SIM del proprio gestore preferito. A seconda delle varie necessità esistono router più o meno portatili.

In pratica, hanno sostituito le vecchie chiavette che si utilizzavano nei vari PC per navigare da casa o fuori con una SIM dati.

A cosa serve un router 4G WIFI

I router 4G WI-FI servono appunto per utilizzare la SIM Dati o Voce e Dati con un maggiore stabilità rispetto al più comune hotspot fatto con lo smartphone.

Il vantaggio principale di questi apparati è quello di essere praticamente trasportabili ovunque, cosa che invece non potrete fare con la connessione in Fibra o ADSL della vostra abitazione.

Come funziona un router 4G WIFI

Il router 4G Wi-Fi in pratica crea una rete wireless grazie alla SIM inserita al suo interno.

In pratica, il suo funzionamento è simile ad un modem usato per le connessioni in Fibra.

Talvolta, la velocità di navigazione con questi router 4G Wi-Fi è superiore rispetto alle prestazioni in FTTC o ADSL, questo perché i Modem adibiti a leggere le SIM in 4G o 5G utilizzano la copertura di rete dell’operatore mobile.

Non serve, infatti, avere per forza una linea telefonica per adoperare questa soluzione.

Meglio un router 4G o 5G, portatile o fisso

Rispondere in maniera onesta a questa domanda è davvero difficile. Questo perché il tutto dipende dalle vostre esigenze.

Se sapete che i vostri compiti per casa li svolgerete solo davanti al vostro tablet o PC potete optare per la soluzione fissa. Viceversa, se avete la necessità di spostarvi per lavoro meglio allora scegliere un router 4G o 5G portatile.

I migliori Router 4G e 5G WIFI

Dopo aver visto insieme le varie offerte telefoniche solo dati e voce e dati dei vari operatori ora è il momento di vedere quali sono i migliori router 4G e 5G Wi-Fi più adatti alle vostre esigenze lavorative.

Abbiamo cercato di selezionare per voi diversi prodotti tenendo conto dell’ottimo rapporto qualità prezzo.

Tutti i router che vedremo fra poco sono disponibili nello store di Amazon.

AVM FRITZ!Box 6890 LTE + ADSL

Il marchio è sicuramente una garanzia. Questo modem è forse il principe degli apparati disponibili attualmente in commercio.

Oltre al 4G offre anche la possibilità di attaccare il cavo DSL, questo fa si che può diventare anche un ottimo Modem da utilizzare per chi preferisce la connessione tramite linea telefonica.

La velocità massima è di 300 Mbps, questo però dipende da vari fattori.

Prezzo e link Amazon: 356,99 euro

NETGEAR MR1100 Nighthawk M1 Router 4G

La seconda soluzione è di Netgear. Anche in questo caso siamo di fronte ad un router di alta qualità. Rispetto al modello precedente, questa variante è adatta ad un uso portatile e non per essere lasciata su una scrivania. Le sue dimensioni sono ottime per chi vuole avere un valido alleato per la propria navigazione tramite SIM 4G. L’apparato in questione monta una batteria da 5040 mAh ed offre un bel display per vedere i consumi di dati in tempo reale. Questo prodotto può raggiungere la velocità di 1 Gigabit.

Prezzo e link Amazon: 277,66 euro

Huawei AI Cube Router 4G, Speaker con Alexa

Il terzo router 4G è davvero bello esteticamente ed altrettanto ricco di funzionalità.

È l’unico che abbiamo trovato con supporto ad Amazon Alexa. Opzione che sicuramente potrà tornarvi utile se avete qualche dispositivo Smart.

Possiede anche un sistema audio potente e dunque può essere utilizzato anche come speaker.

Supporta la tecnologia LTE Cat 6 e grazie a questa può raggiungere fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Prezzo e link Amazon: 145,00 euro

Huawei 4G+ Router Mobile 4G Wi-Fi LTE

La quarta opzione è esteticamente molto simile ad un comune modem Fibra fornito dai vari operatori.

Il router di HUAWEI offre il supporto al 4G con Cat 7 e quindi può arrivare a toccare i 300 Mbps in download e i 100 Mbps in upload.

È possibile collegare fino a 64 device in contemporanea. Insieme al FRITZ!Box 6890 LTE è forse uno dei migliori apparati in circolazione.

Prezzo e link Amazon: 149,00 euro

TP-Link TL-MR6400

Questo dispositivo di TP-Link è forse uno dei più interessanti per il suo ottimo rapporto prezzo-qualità, soprattutto per chi non vuole spendere cifre esorbitanti per navigare con la propria SIM anche a casa.

In questo caso, la navigazione massima raggiungibile può arrivare a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Ha sempre 4 porte LAN come i modelli precedenti utili per avere maggiore stabilità di connessione.

Prezzo e link Amazon: 79,70 euro

D-Link DWR-932 Pocket per SIM solo dati

La penultima soluzione arriva da D-Link, una delle aziende con più esperienza nel settore.

Questo modello è sicuramente adatto in mobilità dato che non è alimentato solo dal cavo di alimentazione.

Proprio come il Netgear, ha una batteria ricaricabile da 2020 mAh e a seconda della velocità necessaria è disponibile in 4 varianti: 3G, 4G LTE Cat4, 4G LTE Cat6 e 5G.

Come i normali modem portatili, anche questo viene ricaricato da un cavo microUSB.

Prezzo e link Amazon: 47,99 euro

TP-Link M7200 Mobile per SIM solo dati

L’ultima soluzione di questa guida è un dispositivo TP-Link sempre di tipo portatile.

Ha un design davvero molto interessante, infatti, è stato premiato come Red Dot Design.

Supporta il 4G LTE di Categoria 4 e può connettere fino a 10 dispositivi.

La batteria interna è di 2000 mAh ed offre un’autonomia di circa 8 ore.

Il dispositivo in questione è di tipo Wi-Fi mono band e dunque non ha la 5 GHz.

Prezzo e link Amazon: 42,99 euro