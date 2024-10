Sinner-Machac: dove guardare la semifinale Atp Shanghai in diretta streaming

Il torneo Shanghai Masters 2024 si sta avvicinando alla fase clou, con le semifinali che già promettono spettacolo. Jannik Sinner, dopo aver battuto grandi nomi come Medvedev e Shelton, è pronto ad affrontare il ceco Tomas Machac nella mattinata di sabato 12 ottobre. Ecco tutto quello che c’è da sapere per guardare l’azzurro gareggiare nelle semifinali dell’Atp Shanghai.

Dove vedere la semifinale Atp Shanghai in streaming

Tutti aspettavano una semifinale tra Sinner e Carlos Alcaraz. Invece Tomas Machac, il numero 33 del mondo, ha eliminato lo spagnolo, guadagnandosi l’accesso alla semifinale contro l’azzurro. L’incontro si terrà sabato 12 ottobre alle 10:30 (ora italiana), e sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW per gli abbonati. Subito dopo, non prima delle 13:00, toccherà a Novak Djokovic affrontare Taylor Fritz nell’altra semifinale.

Jannik Sinner arriva a questa partita con il vento in poppa, reduce da una stagione straordinaria che lo ha visto conquistare sei titoli, tra cui due Slam, e qualificarsi per la sua terza finale in un torneo Masters 1000, dopo Miami e Cincinnati. Dovrà vedersela con un Machac che ha dimostrato di saper competere ad alti livelli, essendo alla sua terza semifinale ATP del 2024.

NOW: tutto lo sport in un solo pacchetto

Per chi desidera seguire la semifinale tra Sinner e Machac, l’opzione è una sola: Sky e NOW. Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno e tramite l’app di NOW per gli abbonati. Se non hai ancora un abbonamento, è il momento perfetto per approfittare dell’offerta di NOW.

NOW, la piattaforma di streaming on demand di Sky, offre agli appassionati di sport un’opportunità unica: il Pass Sport Annuale. Questo pacchetto include la visione di eventi esclusivi come la UEFA Champions League, la Serie A, la Premier League, la Formula 1 e, naturalmente, i tornei di tennis ATP e WTA.

Il costo dell’abbonamento annuale è di 14,99 euro al mese per 12 mesi, il che significa un risparmio complessivo di 120 euro rispetto al pass mensile standard (il cui costo è di 24,99 euro al mese). Un’opzione ideale per chi non vuole perdersi neanche un minuto di sport durante l’anno. L’abbonamento ha una durata minima di 12 mesi, dopo i quali si rinnova automaticamente a prezzo pieno.

Con un abbonamento NOW, puoi guardare il grande sport su tutti i dispositivi di casa: smartphone, tablet, PC, Smart TV, Game Console, Fire TV e Apple TV. Inoltre, se aggiungi l’opzione Premium al tuo abbonamento per soli 5 euro in più al mese, avrai la possibilità di guardare i contenuti su due dispositivi contemporaneamente, senza interruzioni pubblicitarie.