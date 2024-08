Sinner-Michelsen: guarda in streaming la partite del Cincinnati Masters

Debutto al Cincinnati Masters per il tennista italiano numero 1 al mondo: Sinner-Michelsen si gioca oggi, mercoledì 14 agosto, sul campo centrale del torneo, con inizio fissato non prima delle ore 18:30. Puoi vedere la partita in streaming su NOW da tutti i tuoi dispositivi. Sarà un banco di prova importante per il campione azzurro, utile soprattutto per capire quali sono le sue condizioni fisiche in seguito agli infortuni che lo hanno tenuto fermo negli ultimi impegni.

Come vedere Sinner-Michelsen in streaming

Reduce da settimane complicate, il talento altoatesino dovrà fare i conti non solo con gli avversari del Western & Southern Open, ma anche sui postumi della tonsillite che gli ha impedito di partecipare alle Olimpiadi e con il problema all’anca che si porta dietro ormai da qualche tempo. Il primo ostacolo da superare allo slam newyorkese è comunque ampiamente alla sua portata, almeno in condizioni di forma ottimali. Guardalo in diretta sulla piattaforma di Sky.

Sinner-Michelsen non è l’unico match in programma per oggi. Tra gli uomini, ci sono anche Berrettini-Rune che vede il tennista italiano impegnato contro il danese (un osso piuttosto duro), Arnaldi-Etcheverry e Musetti-Tiafoe. Nel tabellone femminile è invece in programma Bronzetti-Azaranka. Le puoi guardare in streaming dai tuoi dispositivi: smartphone, tablet, computer desktop e portatili, televisori e così via.

Risparmia con l’offerta di NOW

Approfitta della promozione in corso e attiva il pass Sport di NOW con la formula dell’abbonamento annuale, al prezzo mensile di soli 14,99 euro. Rispetto al rinnovo mensile (24,99 euro) il risparmio è considerevole. Il pacchetto include anche le partite della nuova Serie A al via nei prossimi giorni con tre partite trasmesse in diretta per ogni turno di campionato, senza dimenticare la Formula 1, la MotoGP, il basket e molto altro ancora.