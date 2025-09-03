Sinner-Musetti agli US Open: orario e dove vederla in streaming

Tra qualche ora Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfideranno nell’atteso derby italiano nei quarti di finale degli US Open. Il tennista altoatesino ha liquidato agli ottavi Bublik con un secco 6-1, 6-1, 6-1, mentre il carrarino non è stato da meno: 6-3, 6-0, 6-1 a Munar.

Sinner-Musetti agli US Open: orario del match e altre info

Oggi a New York è in programma il tanto atteso confronto tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che si giocherà nella notte italiana tra mercoledì 3 e giovedì 4 settembre. Il match è inserito come ultimo appuntamento del programma serale sull’Arthur Ashe Stadium.

La sessione comincia alle 19 ora locale (l’1 di notte in Italia) con il quarto di finale femminile tra Naomi Osaka e Karolina Muchova. Solo dopo la conclusione di quella partita, non prima delle 3 del mattino in Italia, sarà la volta del derby azzurro tra i due talenti italiani.

Sinner e Musetti, compagni di squadra in Coppa Davis, si sono già sfidati due volte: in entrambe le occasioni ha avuto la meglio Jannik, che conduce quindi 2-0 nei precedenti. L’ultimo incrocio risale ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2023, dove Sinner si era imposto in due set.

