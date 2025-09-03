 Sinner-Musetti agli US Open: orario e dove vederla in streaming
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Sinner-Musetti agli US Open: orario e dove vederla in streaming

Oggi è il giorno del tanto atteso derby italiano agli US Open: Sinner vs Musetti. Ecco l'orario e le info per vedere il match in streaming.
Sinner-Musetti agli US Open: orario e dove vederla in streaming
Entertainment Sport
Oggi è il giorno del tanto atteso derby italiano agli US Open: Sinner vs Musetti. Ecco l'orario e le info per vedere il match in streaming.

Tra qualche ora Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfideranno nell’atteso derby italiano nei quarti di finale degli US Open. Il tennista altoatesino ha liquidato agli ottavi Bublik con un secco 6-1, 6-1, 6-1, mentre il carrarino non è stato da meno: 6-3, 6-0, 6-1 a Munar.

Entrambi sono dunque in piena forma e promettono un match da brividi, che potrà essere guardato in streaming su NOW. Il Pass Sport della piattaforma costa 19,99€ al mese (12 mesi al prezzo di 8) per quanto riguarda il piano annuale, altrimenti 29,99€ per un mese secco, senza rinnovi. Per attivarlo basta andare sul sito ufficiale di NOW.

Vai all’offerta di NOW

Sinner-Musetti agli US Open: orario del match e altre info

 

Oggi a New York è in programma il tanto atteso confronto tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che si giocherà nella notte italiana tra mercoledì 3 e giovedì 4 settembre. Il match è inserito come ultimo appuntamento del programma serale sull’Arthur Ashe Stadium.

La sessione comincia alle 19 ora locale (l’1 di notte in Italia) con il quarto di finale femminile tra Naomi Osaka e Karolina Muchova. Solo dopo la conclusione di quella partita, non prima delle 3 del mattino in Italia, sarà la volta del derby azzurro tra i due talenti italiani.

Sinner e Musetti, compagni di squadra in Coppa Davis, si sono già sfidati due volte: in entrambe le occasioni ha avuto la meglio Jannik, che conduce quindi 2-0 nei precedenti. L’ultimo incrocio risale ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2023, dove Sinner si era imposto in due set.

Per vedere il match basta attivare il Pass Sport di NOW: il consiglio è di optare per il piano annuale, che offre tutto il meglio del circuito tennistico, serie A, Champions League, motori e molto altro.

Vai all’offerta di NOW

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Sinner affronta Bublik agli US Open: dove vederla in streaming e a che ora

Sinner affronta Bublik agli US Open: dove vederla in streaming e a che ora
Calcio e pirateria: danni collaterali ed efficacia di Piracy Shield

Calcio e pirateria: danni collaterali ed efficacia di Piracy Shield
NOW Sport è la scelta giusta per gli appassionati: tanti eventi e un prezzo super

NOW Sport è la scelta giusta per gli appassionati: tanti eventi e un prezzo super
DAZN MyClubPass ultimo giorno per seguire la tua squadra del cuore a un prezzo imperdibile

DAZN MyClubPass ultimo giorno per seguire la tua squadra del cuore a un prezzo imperdibile
Sinner affronta Bublik agli US Open: dove vederla in streaming e a che ora

Sinner affronta Bublik agli US Open: dove vederla in streaming e a che ora
Calcio e pirateria: danni collaterali ed efficacia di Piracy Shield

Calcio e pirateria: danni collaterali ed efficacia di Piracy Shield
NOW Sport è la scelta giusta per gli appassionati: tanti eventi e un prezzo super

NOW Sport è la scelta giusta per gli appassionati: tanti eventi e un prezzo super
DAZN MyClubPass ultimo giorno per seguire la tua squadra del cuore a un prezzo imperdibile

DAZN MyClubPass ultimo giorno per seguire la tua squadra del cuore a un prezzo imperdibile
Edoardo D'amato
Pubblicato il
3 set 2025
Link copiato negli appunti