Siri 2.0 non è pronta: Apple posticipa lo smart display

Dopo aver rinnovato l’offerta di smartphone, tablet e notebook, Apple aveva pianificato l’ingresso in un nuovo mercato, attualmente dominato da Amazon e Google. Secondo Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, il primo smart display dell’azienda di Cupertino non arriverà entro la primavera. Il motivo è ovvio: Siri 2.0 non è disponibile.

Smart display con Siri 2.0 in autunno?

Nel catalogo per la smart home ci sono attualmente tre prodotti: Apple TV 4K, Home Pod e Home Pod mini. Da parecchi mesi circolano indiscrezioni sullo smart display, simile agli Echo Show di Amazon. Il dispositivo (nome in codice J490) doveva debuttare in primavera, ma il lancio è stato posticipato all’autunno.

Secondo Mark Gurman, l’annuncio era previsto entro marzo perché la nuova versione di Siri doveva arrivare con iOS 26.4 (nella recente beta 4 non c’è nessun riferimento). Alcune funzionalità dell’assistente AI verranno invece incluse in iOS 26.5, mentre le rimanenti saranno disponibili con iOS 27.

Come gli Echo Show di Amazon anche lo smart display di Apple permette di eseguire molte azioni tramite comandi vocali, quindi Siri 2.0 sarà il “cuore” del dispositivo. Lo smart display è in pratica un iPad che può essere fissato alla base con altoparlanti o alla parete. Ha una diagonale di 7 pollici, una porta USB-C per l’alimentazione e un telaio in alluminio.

L’interfaccia è formata da icone circolari (come su Apple Watch) per le app e può essere personalizzata in base all’utente. La tecnologia di riconoscimento facciale identifica la persona che si avvicina al dispositivo e vengono mostrate news, appuntamenti, promemoria, musica e altro. Il sistema operativo sarà derivato da tvOS 27.

Una versione da 9 pollici con braccio robotico dovrebbe arrivare nel corso del 2027. Entro fine anno è previsto anche il lancio di una versione aggiornata del set-top box Apple TV e un nuovo speaker HomePod.