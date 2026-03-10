 Siri 2.0 non è pronta: Apple posticipa lo smart display
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Siri 2.0 non è pronta: Apple posticipa lo smart display

Siri 2.0 non è ancora disponibile, quindi Apple ha posticipato il lancio del primo smart display da 7 pollici all'autunno (doveva arrivare entro marzo).
Siri 2.0 non è pronta: Apple posticipa lo smart display
Tecnologia
Siri 2.0 non è ancora disponibile, quindi Apple ha posticipato il lancio del primo smart display da 7 pollici all'autunno (doveva arrivare entro marzo).
Google AI Studio

Dopo aver rinnovato l’offerta di smartphone, tablet e notebook, Apple aveva pianificato l’ingresso in un nuovo mercato, attualmente dominato da Amazon e Google. Secondo Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, il primo smart display dell’azienda di Cupertino non arriverà entro la primavera. Il motivo è ovvio: Siri 2.0 non è disponibile.

Smart display con Siri 2.0 in autunno?

Nel catalogo per la smart home ci sono attualmente tre prodotti: Apple TV 4K, Home Pod e Home Pod mini. Da parecchi mesi circolano indiscrezioni sullo smart display, simile agli Echo Show di Amazon. Il dispositivo (nome in codice J490) doveva debuttare in primavera, ma il lancio è stato posticipato all’autunno.

Secondo Mark Gurman, l’annuncio era previsto entro marzo perché la nuova versione di Siri doveva arrivare con iOS 26.4 (nella recente beta 4 non c’è nessun riferimento). Alcune funzionalità dell’assistente AI verranno invece incluse in iOS 26.5, mentre le rimanenti saranno disponibili con iOS 27.

Come gli Echo Show di Amazon anche lo smart display di Apple permette di eseguire molte azioni tramite comandi vocali, quindi Siri 2.0 sarà il “cuore” del dispositivo. Lo smart display è in pratica un iPad che può essere fissato alla base con altoparlanti o alla parete. Ha una diagonale di 7 pollici, una porta USB-C per l’alimentazione e un telaio in alluminio.

L’interfaccia è formata da icone circolari (come su Apple Watch) per le app e può essere personalizzata in base all’utente. La tecnologia di riconoscimento facciale identifica la persona che si avvicina al dispositivo e vengono mostrate news, appuntamenti, promemoria, musica e altro. Il sistema operativo sarà derivato da tvOS 27.

Una versione da 9 pollici con braccio robotico dovrebbe arrivare nel corso del 2027. Entro fine anno è previsto anche il lancio di una versione aggiornata del set-top box Apple TV e un nuovo speaker HomePod.

Fonte: Bloomberg

Pubblicato il 10 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Foto sott'acqua e batteria da 6500mAh: il Realme GT 7 Pro 5G è super

Foto sott'acqua e batteria da 6500mAh: il Realme GT 7 Pro 5G è super
POCO F8 Pro (12/256GB) a un prezzo mai visto: ora il mid range da acquistare

POCO F8 Pro (12/256GB) a un prezzo mai visto: ora il mid range da acquistare
Tapo P105 a 9,99 euro per la Festa di Primavera: ecco l'offerta

Tapo P105 a 9,99 euro per la Festa di Primavera: ecco l'offerta
Logitech G G435 LIGHTSPEED: cuffie da gaming comodissime a meno della metà

Logitech G G435 LIGHTSPEED: cuffie da gaming comodissime a meno della metà
Foto sott'acqua e batteria da 6500mAh: il Realme GT 7 Pro 5G è super

Foto sott'acqua e batteria da 6500mAh: il Realme GT 7 Pro 5G è super
POCO F8 Pro (12/256GB) a un prezzo mai visto: ora il mid range da acquistare

POCO F8 Pro (12/256GB) a un prezzo mai visto: ora il mid range da acquistare
Tapo P105 a 9,99 euro per la Festa di Primavera: ecco l'offerta

Tapo P105 a 9,99 euro per la Festa di Primavera: ecco l'offerta
Logitech G G435 LIGHTSPEED: cuffie da gaming comodissime a meno della metà

Logitech G G435 LIGHTSPEED: cuffie da gaming comodissime a meno della metà
Luca Colantuoni
Pubblicato il
10 mar 2026
Link copiato negli appunti