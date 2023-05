SiteGround, 84% di sconto e tanti consigli per ottimizzare il tuo sito

Un sito Web “sporco” rappresenta un rischio per la sua sicurezza e può anche diventare lento nel tempo. In un certo senso si può paragonare a una casa che raccoglie polvere e disordine, ma in modo metaforico. Ecco perché è necessario ottimizzare il tuo sito.

Se non sai da dove cominciare, SiteGround, una conosciutissima piattaforma di web hosting, ha curato una “lista di cose da fare” per aiutarti a perfezionare il tuo sito web e assicurarti che funzioni a velocità e prestazioni ottimali.

Sapevi che SiteGround è in attività da 19 anni? In onore di questo traguardo, l’azienda offre sconti significativi fino all’84% su tutti i piani di hosting.

Inoltre, fornisce anche uno strumento per migrare gratuitamente un sito Web, un’offerta particolarmente generosa.

Vuoi ottimizzare il tuo sito web? Scegli SiteGround

Nel caso in cui temi che il basso costo dei piani di web hosting di SiteGround possa andare a discapito della qualità, ti invitiamo a dare un’occhiata più da vicino alle funzionalità che offre.

Ci sono tre piani, ognuno dei quali include un dominio gratuito, un certificato SSL gratuito e la possibilità di trasferire gratuitamente il tuo sito web.

Inoltre sono inclusi backup giornalieri, gestione di WordPress, trasferimento dati illimitato e database.

Sei nuovo nella creazione di siti web? Il piano StartUp è la tua soluzione per un’esperienza senza problemi.

Tuttavia, se stai cercando di espanderti, il piano GrowBig è la scelta ideale. In alternativa, se sei interessato a creare un sito di e-commerce, il piano GoGeek è quello di cui hai bisogno.

Il piano base StartUp parte da un prezzo promozionale di soli 1,99 euro al mese, mentre i piani più avanzati GrowBig e GoGeek hanno rispettivamente un prezzo di 3,99 euro e 5,99 euro al mese.

Per un breve periodo, SiteGround offre fino all’84% su tutti i suoi piani. Clicca sul link qui sotto e scegline uno:

Questa offerta ti fornisce l’accesso a vantaggi e funzionalità forniti con i piani, insieme alla possibilità non solo di ottimizzare il tuo sito web, ma anche di trasferirlo

