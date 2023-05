Siteground, a 3,99 euro al mese hai un dominio gratuito e tanto altro

Un servizio di hosting di grande qualità, un dominio gratuito e numerosi utili servizi integrati. Di chi stiamo parlando? Di Siteground.

La sua offerta sul piano GrowingBig è veramente fuori dal comune. Si tratta di un pacchetto realmente completo, nonché di un’opportunità unica non solo per i principianti, ma anche per coloro che intendono migrare il proprio sito.

Se rientri in una delle due categorie, devi prendere in considerazione questo piano, poiché attualmente è scontato dell’84%. All fine, pagherai soltanto 3,99 euro al mese, un’offerta davvero imperdibile.

Siteground, dominio gratuito ma anche tanti altri motivi per sceglierlo

Siteground è il servizio di hosting che ti consente di realizzare in modo estremamente rapido un sito internet.

Supporta, infatti, i due principali gestori di contenuti: Weebly e WordPress. Li puoi scegliere in base alle tue preferenze personali.

Se desideri avviare un’attività commerciale online, puoi installare in forma gratuita il software che meglio si adatta alle tue esigenze.

Potrai in questo modo usufruire di certificati SSL e di backup giornalieri. La piattaforma offre prestazioni di alto livello, poiché è ottimizzata per dare supporto ai CMS che si basano su PHP e MySQL.

Il trasferimento del portale web implica anche la trasferibilità della posta elettronica. La migrazione dei siti basati su WordPress è del tutto gratuita.

Invece, per le piattaforme di natura professionale, Siteground propone un servizio specifico che parte da 30 euro al mese.

La struttura si avvale delle tecnologie di Google Cloud, garantendo un’ottima velocità e affidabilità. L’assistenza, altrettanto importante, è disponibile 24 ore su 24 e pronta a soddisfare ogni esigenza.

Nel piano GrowingBig a 3,99 euro troverai siti web illimitati, trasferimento illimitato dei dati, dominio gratuito, certificato SSL, CDN e posta elettronica gratuiti, fino a 20GB di spazio e 100.000 visite mensili, database illimitato e tanto altro.

L’offerta è limitata nel tempo, quindi ti conviene cliccare sul link qui sotto e sottoscrivere l’abbonamento:

Hai dalla tua una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla sottoscrizione dell’abbonamento nel caso in cui il servizio non soddisfa le tue aspettative.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.