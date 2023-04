SiteGround abbatte i costi sull’hosting web dell’84%: abbonati subito

SiteGround è una piattaforma di web hosting specializzata in servizi di hosting WordPress, con i costi sull’hosting web che partono da 1,99 euro al mese.

Inoltre, SiteGround fornisce un dominio gratuito, rendendolo un’opzione ancora più attraente. Attualmente è disponibile un’offerta promozionale che prevede uno sconto dell’84% sul costo standard del servizio.

Costi sull’hosting web abbattuti dell’84% da SiteGround

Come dicevamo, SiteGround offre attualmente una promo a prezzo ridotto per i suoi piani di hosting WordPress, che è una grande opportunità per ridurre le spese.

La percentuale di sconto è pari all’84% sul prezzo standard. I costi sull’hosting web in questo periodo sono i seguenti:

StartUp a 1,99 euro al mese.

GrowBig da 3,99 euro al mese.

GoGeek da 5,99 euro al mese.

Tutti i piani vengono fatturati annualmente in anticipo e non includono il costo dell’IVA. Inoltre, ognuno prevede un dominio web gratuito per un anno.

SiteGround offre più piani su misura per soddisfare le tue esigenze individuali. Il piano StartUp è perfetto per l’hosting di un singolo sito web, mentre i piani GrowBig e GoGeek offrono l’ulteriore vantaggio di un hosting illimitato di siti web.

Indipendentemente dal piano scelto, SiteGround fornisce strumenti avanzati di sicurezza e gestione, insieme a backup giornalieri automatici (con backup su richiesta disponibile per GrowBig e GoGeek).

