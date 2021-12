SiteGround hosting, offerta speciale: 69% in meno su tutti i piani

Il provider bulgaro di hosting WordPress SiteGround dopo le offerte estese del Black Friday 2021 rilancia delle offerte speciali leggermente inferiori, così da effettuare la transizione verso le possibili promozioni che lancerà in occasione delle imminenti festività natalizie. Oggi e per i prossimi giorni potrete acquistare piani di hosting WordPress al 69% in meno, con prezzi a partire da 3,99 Euro al mese IVA esclusa.

SiteGround: hosting in offerta anche dopo il Black Friday 2021

SiteGround propone tre piani diversi di hosting. Ognuno di essi include un dominio gratuito – a scelta tra .it, .com, .org, .net, .biz e .info – per il primo anno di iscrizione al servizio, sottodomini illimitati, certificato SSL gratuito assieme a CDN, database MySQL illimitati come anche gli account di posta elettronica, protocollo di sicurezza http/2, backup giornaliero, migrazione dal vecchio fornitore di hosting e pure installazione semplificata e immediata di WordPress.

Successivamente, le differenze si notano nella portata delle offerte. Per esempio, il piano base StartUp sarà utile a coloro che necessitano soltanto di un singolo sito Web, adatto per circa massimo 10.000 visite mensili; in questo caso otterrete 10 GB di archiviazione su SSD e i vantaggi visti sopra, a 3,99 Euro al mese IVA esclusa.

In alternativa, troverete il piano GrowBig con siti web illimitati, 20 GB di spazio web e performance adatte a circa 100.000 visite massime al mese. Altre feature avanzate sono il PHP più veloce, lo Staging e il backup su richiesta. Tutto ciò sarà disponibile a 6,99 Euro al mese al posto di 22,99 Euro al mese, sempre IVA esclusa.

Infine, GoGeek è il piano per chi vuole andare “all-in”, dato che offre un numero illimitato di siti web su 40 GB di spazio, per un massimo di 400.000 visite mensili. In questo caso, otterrete anche l’assistenza tecnica avanzata prioritaria. Il costo? 10,79 Euro al mese, IVA esclusa.