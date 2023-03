SiteGround: Hosting per WordPress in promozione con un 76% di sconto

SiteGround è uno dei principali provider di hosting WordPress gestito che offre soluzioni affidabili, veloci e sicure per i proprietari di siti web. Oltre alla sua piattaforma di hosting, SiteGround offre numerose funzionalità per la sicurezza e le prestazioni con continui miglioramenti e aggiunte di servizi.

I piani di hosting WordPress di SiteGround sono disponibili in 3 versioni: StartUp, GrowBig e GoGeek. Tutti i piani includono account di posta elettronica illimitati, backup giornalieri e, con la promozione in corso, SiteGround offre su ogni piano un 76% di sconto e un dominio gratis incluso.

Per ottenere il prezzo in offerta è necessario fare un acquisto annuale, alla prima fattura verranno applicati i prezzi promozionali. Per tutti i rinnovi successivi si applicano invece i prezzi regolari.

Il piano StartUp offre 10 GB di spazio web per i siti semplici che non hanno un database di grandi dimensioni e/o non ottengono molto traffico.

Per i siti in crescita, che aumentano costantemente i loro visitatori, il piano GrowBig offre 20 GB di spazio web e siti web illimitati, copie di backup on-demand, PHP più veloce del 30% e funzione di staging.

Per gli eCommerce e per i siti più strutturati, con molte visite e database in crescita, Siteground offre invece un piano GoGeek con 40 GB di spazio web che include anche gestione del sito in white-label, creazione di archivi Git, DNS privato gratuito e assistenza prioritaria avanzata.

L’assistenza clienti di Siteground è sempre disponibile, 24 ore su 24 7 giorni su 7; vanta un team di costumare care veloce ed esperto, ed è anche tra i servizi con le migliori recensioni online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.