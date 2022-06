Siteground: Hosting WordPress gestito a soli 3,99€ al mese

Tra i nomi di provider che offrono servizi di hosting più apprezzati, Siteground è di certo uno dei più famosi.

Si tratta di un’azienda che rappresenta l’eccellenza a livello qualitativo per quanto concerne il settore, che negli anni si è costruita una fama di tutto rispetto. Sebbene siano molti i professionisti che si affidano a questa piattaforma, per chi ha un sito/blog in ambito amatoriale, spesso non ha budget per servizi di questo livello.

Grazie ai recenti sconti legati agli hosting per WordPress, quanto offerto da Siteground risulta alla portata di tutti. Stiamo parlando di un servizio che, grazie al 69% di sconto riesce ad essere competitivo.

Un hosting WordPress gestito di alta qualità ma a un prezzo contenuto

Il piano StartUp, proposto da Siteground è realizzato di proposito su misura per WordPress. Ciò significa che, per caratteristiche, si tratta di un hosting in grado di offrire il meglio di sé con questo diffusissimo CMS, soprattutto in fase di lancio di un progetto digitale.

Che si tratti di un blog personale, di un sito amatoriale o quant’altro, questo abbonamento rappresenta un ottimo modo per debuttare sul web.

In tal senso, la sottoscrizione include tutto ciò che serve per gestire uno o più siti web con un totale di 10.000 visite mensili. Stiamo parlando di:

trasferimento dati illimitato

10 GB di spazio su disco

un dominio gratis

installazione WP gratis

strumento migrazione WP gratis

SSL gratis

Backup giornaliero

CDN gratis

email gratis

database illimitati

A queste caratteristiche si aggiunge un’assistenza disponibile 24 ore su 24, sempre pronta a risolvere qualunque tipo di problema si presenti al cliente. Il tutto con una garanzia di rimborso entro 30 i giorni della sottoscrizione, grazie alla formula soddisfatti e rimborsati.

Se in origine il prezzo di StartUp è pari a 12,99 euro al mese. Grazie all’attuale sconto del 69% però, Siteground rende questo piano alla portata di tutti, visto che costa solo 6,99 euro (più IVA) al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.