Siteground: hosting WordPress gestito a partire da 2,49€

Perché scegliere un hosting WordPress gestito? Chiunque sia un webmaster o lavori su siti Web avrà sentito parlare di questo famoso CMS.

WordPress, rispetto ad altre piattaforme, offre alcuni evidenti vantaggi, come un’estrema facilità d’utilizzo, notevole flessibilità (grazie ai tanti plugin), un numero enorme di temi grafici e una community numerosa alle spalle. Tutti ingredienti che hanno reso tale CMS leader incontrastato del settore.

Per poter spingere al massimo un sito WordPress però, è necessario fornire le adeguate “fondamenta”, costituite da un hosting di livello. Il provider in questione dovrebbe offrire un adeguato uptime, velocità di caricamento pagine elevata e protezione rispetto ad attacchi informatici esterni.

Se trovare tutte queste caratteristiche è difficile, individuare servizi a prezzi accettabili lo è ancora di meno.

Sconto dell’80% sui piani hosting WordPress proposti da Siteground

Siteground, uno dei provider considerati al top mondiale per quanto riguarda gli hosting, offre delle soluzioni specifiche per WordPress.

In tal senso, possiamo citare l’abbonamento StartUp, ideale per chi cerca un hosting specifico per piccoli siti e blog personali. L’offerta include un dominio gratuito, 10 GB di spazio su SSD per contenere i file del sito, database MySQL illimitati e un sistema di backup giornaliero.

StartUp, in virtù dell’80% di sconto proposto da Siteground, è disponibile per appena 2,49 euro (più IVA) al mese.

Nel contesto di E-commerce di medie dimensioni o siti con un certo numero di visite, è consigliabile optare per un piano un po’ più corposo. GrowBig, infatti, raddoppia lo spazio su SSD, portando lo stesso a 20 GB, oltre ad aggiungere un sistema avanzato di backup on demand e una funzione staging di WordPress.

Il costo? Grazie allo sconto dell’80% si parla di 4,59 euro (più IVA) al mese.

Per siti ambiziosi e grandi store online che fanno migliaia di visite giornaliere, il piano GoGeek rappresenta la soluzione migliore. Tra le varie aggiunte in questo contesto, possiamo citare hardware più performante, DNS privato gratuito, assistenza prioritaria avanzata e la gestione del sito in white-label.

Sempre grazie ai saldi, l’abbonamento GoGeek è disponibile per appena 6,99 euro (più IVA) al mese.

