Siteground: piani hosting per WordPress con l'80% di sconto

Sempre molte più persone scelgono WordPress come base per realizzare progetti online.

Non tutti però, sanno che questa piattaforma necessita di alcuni requisiti per funzionare al meglio. L’hosting, tra i tanti servizi, deve fornire database MySQL adeguati, oltre a server con ottime prestazioni.

Lato sicurezza, servono adeguate protezioni da parte del provider così come una buona assistenza può rappresentare un plus da non sottovalutare. Il tutto, possibilmente, disponibile a un prezzo non esorbitante.

Trovare un hosting di questo tipo è tutt’altro che semplice anche se, con una ricerca approfondita, è possibile trovare alternative più che valide. Siteground, servizio professionale dedicato all’hosting, è una soluzione tra le migliori del settore.

Grazie all’ 80% di sconto sui piani hosting per WordPress poi, rappresenta al momento attuale la scelta migliore possibile.

Piani hosting per WordPress adatti a qualunque tipo di necessità

In ottica hosting WordPress, Siteground offre tre alternative capaci di adattarsi a qualunque contesto.

Il piano StartUp, ideale per i neofiti del settore o per chi intende aprire un blog personale o un sito simile, prevede:

dominio gratis ;

; 10 GB di spazio Web ;

; strumento per l’ installazione facilitata di WordPress ;

; strumento per la migrazione ;

; sistema di Auto-aggiornamenti WP ;

; database MySQL illimitati ;

; account email gratis ;

; backup giornaliero ;

; CDN gratis ;

; SSL gratis.

E il costo? Grazie all’80% di sconto il piano StartUp costa 2,49 euro al mese (IVA esclusa).

Il passo successivo è costituito dalla sottoscrizione GrowBig, indicata per siti vetrina e progetti in previsione di un buon numero di visite.

Sotto il punto di vista dei GB di spazio Web si passa a 20, con il codice PHP più veloce del 30%. Alle funzioni legate a WordPress si aggiunte l’utilissimo Staging, che permette di modificare il sito Web in tutta sicurezza.

GrowBig, grazie al già citato sconto, ha un costo di 4,59 euro al mese.

Infine, il terzo piano, si propone come la soluzione ideale per siti aziendali ed E-commerce con un traffico elevato. Questo abbonamento si chiama GoGeek e prevede:

40 GB di spazio Web ;

; gestione del sito in white-label ;

; DNS privato gratuito ;

; assistenza prioritaria avanzata.

oltre a una serie di ulteriori risorse.

Sempre grazie all’80% di sconto, GoGeek ha un costo pari a 6,99 euro al mese (più IVA).

