Siteground, scegli il piano hosting più adatto a te

Sei alla ricerca di un servizio hosting sicuro ma anche economico per aprire un sito web tutto tuo? Avere a disposizione strumenti adeguati per la creazione di un sito è fondamentale per riuscire a portare a termine un lavoro del tutto ottimale. Siteground è una società di hosting web che offre agli utenti diversi servizi hosting per siti web: un servizio valido ed economico grazie alle attuali offerte previste sui diversi piani disponibili.

Scegliendo il piano Startup puoi risparmiare il 76% sul costo totale pagando, dunque, solamente 2,99 euro al mese. Nel dettaglio, il piano offre:

10 GB spazio web

dominio gratis

SSL gratis

installazione WP gratis

aggiornamenti WP

backup giornaliero

CDN gratis

email gratis

strumento migrazione

Il piano mette a disposizione degli utenti anche una garanzia di rimborso di 30 giorni e tanti altri vantaggi che puoi visualizzare direttamente accedendo al sito web dedicato. Per chi ha come obiettivo la realizzazione di progetti più grandi, non mancano piani come GrowBig, al costo di 5,49 euro al mese, e GoGeek disponibile a 8,49 euro al mese. Scegli un hosting che ti aiuti a lanciare e a far crescere il tuo progetto e non dimenticare che, se non sei soddisfatto, puoi avere accesso al rimborso grazie alla garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati.

Non a caso, SiteGround è uno dei principali hosting provider per WordPress che offre servizi e soluzioni sviluppati appositamente per WordPress, ma anche una piattaforma di hosting che utilizza l’innovativa infrastruttura Google Cloud. SiteGround offre dunque tantissime funzionalità per la sicurezza e le prestazioni con continui miglioramenti e aggiunte di servizi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.