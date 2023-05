SiteGround scontato dell’84% ancora per poco: abbonati ORA!

SiteGround è una società di web hosting altamente affidabile e, in questo periodo, scontato dell’84%.

Ha la capacità di fornire tutto ciò di cui hai bisogno, rendendolo un ottimo partner per tutte le tue necessità di web hosting.

Con quasi due decenni di esperienza alle spalle, SiteGround offre una vasta gamma di piani di hosting che soddisfano qualsiasi tipo di sito Web, senza sacrificare la qualità.

SiteGround scontato dell’84%, ma ancora per poco

Se stavi aspettando l’opportunità di ottenere servizi di hosting veloci, sicuri e affidabili a un prezzo scontato dell’84%, con SiteGround hai fatto centro!

Il servizio offre una gamma di soluzioni di hosting, sia che tu stia iniziando dall’inizio o che tu richieda una soluzione di hosting e-commerce più avanzata.

Il piano StartUp, che è il più semplice, costa solo € 1,99 al mese. I piani GrowBig e GoGeek sono entrambi scontati, con prezzi rispettivamente di € 3,99 al mese e € 5,99 al mese.

Tuttavia, non solo il costo fa di SiteGround uno dei principali fornitori di hosting web sul mercato. Ciò che lo rende un’opzione di alto livello sono i numerosi vantaggi inclusi in ogni piano, come:

dominio;

certificato SSL;

trasferimento del sito web gratuito;

backup giornalieri;

WordPress gestito;

trasferimento dati;

database illimitati.

Il piano GrowBig offre il miglior rapporto qualità-prezzo, con la possibilità di avere siti web illimitati, uno spazio web di 20 GB e 100 mila visite mensili, copie di backup on-demand, un PHP più rapido del 30% e la funzione di Staging.

SiteGround dimostra una forte attenzione per l’ambiente, garantendo il bilanciamento al 100% dell’energia impiegata nelle proprie operazioni attraverso l’utilizzo di energia rinnovabile in collaborazione con Google Cloud.

Quindi, se stai cercando un hosting web di alta qualità, sostenibile ed economico, SiteGround rappresenta la scelta ideale per te.

Approfitta di questa opportunità limitata per risparmiare fino all’84% su tutti i piani di hosting SiteGround. Clicca sul link qui sotto e scegli il piano che fa per te:

