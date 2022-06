Siteground: sconto del 69% sui piani hosting WordPress

Tra i diversi Content Management System sul mercato, WordPress è quello senza ombra di dubbio più diffuso ed apprezzato.

Sono milioni e milioni i siti web che, a livello mondiale, utilizzano questa piattaforma per proporre quotidianamente i loro contenuti su Internet attraverso tale CMS.

La scelta di WordPress però, di per sé, non è sinonimo di successo. La qualità dei contenuti, così come la velocità di caricamento delle pagine e adeguate garanzie a livello di sicurezza, sono la formula perfetta per il successo di un sito.

Partire da un hosting capace di offrire delle solide fondamenta dunque, è essenziale. Trovare tutte queste sicurezze non è facile, tanto più a costi accessibili.

Una eccezione a tutto ciò è Siteground, una piattaforma che offre una qualità elevata in ottica hosting e che, grazie ai recenti sconti, risulta anche molto conveniente sotto il punto di vista economico.

Siteground offre soluzioni personalizzate per qualunque tipo di sito WordPress

Uno dei punti di forza di Siteground è, senza ombra di dubbio, la flessibilità. In tal senso, il provider offre 3 diversi tipi di sottoscrizioni specifiche per l’ambiente WordPress.

StartUp, per esempio, rappresenta un ottimo punto di partenza per i neofiti. Stiamo parlando di un servizio che include tutto il necessario per gestire siti web con un traffico uguale o inferiore alle 10.000 visite mensili. Il che significa:

10 GB spazio web

dominio gratis

installazione WP gratis

strumento migrazione

auto-aggiornamenti WP

SSL gratis

backup giornaliero

CDN gratis

email gratis

e tante altre funzioni. Per quanto riguarda il costo, grazie al 69% di sconto, StartUp di Siteground costa appena 3,99 euro al mese (IVA esclusa).

Per i progetti con più visite, esiste poi la formula GrowBig, la più ricercata dai clienti Siteground. La stessa si presenta come ideale per progetti con 100.000 visite al mese e può vantare 20 GB spazio web, backup avanzato e PHP più veloce del 30%.

Sempre grazie ai suddetti sconti, è possibile pagare GrowBig soli 6,99 euro al mese (IVA esclusa).

Infine, con GoGeek, è possibile andare ancora oltre. Si tratta di un servizio dedicato a siti web con 400.000 visite mensili. Il pacchetto include, tra le altre cose, anche 40 GB di spazio web, un sistema staging, DNS privati gratuiti e l’assistenza prioritaria avanzata.

E i costi? Si parla, grazie allo sconto del 69%, di appena 10,79 euro al mese (IVA esclusa).

