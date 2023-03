SiteGround: il tuo hosting con prestazioni e assistenza super

Valutare il servizio di un hosting non è semplice e, per determinare la bontà o meno di un provider, sono diversi i parametri da tenere in considerazione.

Le prestazioni, per esempio, sono uno dei requisiti fondamentali per scegliere una piattaforma rispetto a un altra. Un servizio che non offre tempi di caricamento accettabili, di fatto, può allontanare i visitatori e rendere difficilmente posizionabile un sito Web.

Sia per chi ha già esperienza nel settore che per i webmaster novizi poi, la presenza di un supporto di alto livello è essenziale. In questo modo, in caso di disguido tecnico, è possibile contare su tecnici specializzati, capaci di intervenire tempestivamente per porre rimedio a tali problematiche.

Prestazioni e assistenza? Una priorità per l’hosting SiteGround

SiteGround è uno degli hosting più apprezzati online e, sia per quanto riguarda prestazioni che assistenza, non ha nulla da invidiare ai competitor.

Soluzioni come NGINX Direct Delivery, abilitate di default, permettono di incrementare le velocità di caricamento tra il 50% e il 500% rispetto a un server standard. A queste soluzioni tecniche, poi, si aggiungono anche quelle software.

Il plugin gratuito SiteGround Optimizer, infatti, va ad incrementare ulteriormente le performance, consentendo ai siti ospitati da SiteGround di offrire velocità difficilmente eguagliabili altrove.

E per quanto riguarda l’assistenza?

Il team di Customer Care proposto da questa azienda non è solo esperto e veloce, ma può vantare ottime recensioni online. Stiamo parlando di un supporto attivo 24 ore su 24, con personale amichevole e capace di risolvere problemi in tempi record.

Non per niente, stando alle già citata recensioni, il 98% dei clienti si dice perfettamente soddisfatto dall’assistenza ricevuta.

A rendere ancora più interessante SiteGround, infine, vi sono le recenti promozioni.

Grazie a sconti che possono raggiungere anche l’84%, infatti, è possibile ottenere tutti i vantaggi di questo hosting a partire da appena 1,99 euro al mese.

Un prezzo a dir poco basso, visto quanto offerto da uno dei migliori servizi del settore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.