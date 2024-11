Un sito fake costa 5$ sul Dark Web: come ti truffano al Black Friday

Esiste un vero e proprio shopping online sul Dark Web che mette in vendita kit phishing per la realizzazione delle truffe. I cybercriminali oggi possono acquistare un sito fake a partire da soli 5$ da utilizzare durante il periodo del Black Friday per truffarti. Lo ha scoperto NordVPN, azienda che non solo fornisce servizi VPN, ma che è anche particolarmente attenta agli sviluppi legati a sicurezza informatica e truffe.

Adrianus Warmenhoven, esperto in cybersecurity nell’azienda, ha spiegato: “I kit di phishing sono spesso gratuiti, mentre i layout di siti web falsi possono costare circa 50 dollari. Gli abbonamenti ai malware-as-a-service si aggirano intorno ai 150 dollari al mese, e gli strumenti più costosi, come i cookie grabber – le pagine per la cattura dei cookie – superano facilmente i 400 dollari“.

Probabilmente, la cosa che genera un certo stupore è che si possono trovare sconti anche su questi “articoli”. Si tratta di un vero e proprio mercato che segue le leggi naturali del commercio. Tuttavia, è rivolto a cybercriminali che vogliono creare un sito fake per truffarti, soprattutto durante il periodo di forti sconti come il Black Friday.

Sito fake e strumenti per truffe: il Black Friday che nessuno vorrebbe vivere

Come spesso spieghiamo, i cybercriminali cercano di truffare più persone possibili nei periodi dove è più facile finalizzare le trappole. Un sito fake ha maggiori probabilità di funzionare proprio durante il Black Friday. Infatti, è in questi giorni che le persone concentrano i loro acquisti con l’obiettivo di risparmiare.

Oggigiorno, queste tecniche riescono a rubare dati personali, carte di credito e altri dettagli in modo singolare. I cybercriminali che riescono a entrare in possesso dei tuoi cookie attivi, tramite i cookie grabber, non avranno più bisogno di credenziali, password e nemmeno di un’autenticazione a più fattori per accedere ai tuoi account e prenderne il controllo.

Per poter contrastare tutto questo è importante imparare a riconoscere una truffa phishing, come quella recente che sfrutta Booking.com. Inoltre, è necessario evitare di scaricare app o software da app store o siti che non sono quelli ufficiali.

Infine, è anche buono dotarsi di strumenti per la protezione come NordVPN che integra Threat Protection Pro e il monitoraggio del Dark Web. In questo modo ti assicuri di avere un alleato importante alle tue buone abitudini online in grado di riconoscere un sito fake mentre fai acquisti durante il Black Friday.