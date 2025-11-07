Sito web gratis e online con pochi clic? IONOS è il provider giusto

Un tempo per realizzare un sito servivano migliaia di euro: questo perché era necessario rivolgersi ad un’agenzia in grado di metterlo online. Adesso non è più così: per i progetti personali, basta scegliere un provider come IONOS, che ha lanciato un website builder potenziato dall’AI.

Grazie ad esso, è possibile progettare e pubblicare un sito in modo rapido e intuitivo, anche per chi non è pratico di programmazione. E grazie all’offerta del momento è gratis per un anno invece di pagare 216€. Un’occasione incredibile, non è vero?

Come funziona IONOS

In sostanza, IONOS semplifica ogni aspetto della creazione di un sito web. Bastano pochi e semplici passaggi per metterlo online. In primis, bisogna scegliere un modello tra centinaia di template personalizzabili, dopodiché vanno aggiunti testi e immagini tramite l’editor drag % drop. Infine, è necessario adattare colori, fonti e layout a seconda delle proprie esigenze.

Ovviamente tutti i design messi a disposizione da IONOS sono responsive, quindi si adattano bene anche allo smartphone. Ma il vero fiore all’occhiello è l’intelligenza artificiale sviluppata dal provider, in grado di generare testi originali e ottimizzati per il web in pochi secondi. Da menzionare anche gli strumenti SEO integrati, così come la libreria di immagini professionali e le funzioni di personalizzazione avanzate.

Nella promozione attuale di IONOS sono inclusi anche dominio gratuito, certificato SSL, indirizzo email personalizzato e l’assistenza di un consulente dedicato sempre disponibile.

Ribadiamo l’offerta: solo per poco, puoi ottenere il website builder con AI gratis per un anno. Per approfittarne basta andare sul sito di IONOS.