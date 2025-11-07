 Sito web gratis e online con pochi clic? IONOS è il provider giusto
Con IONOS puoi mettere online il tuo sito web in maniera semplice e gratuita. Si, con la promo del momento il website builder è gratis per un anno.
Un tempo per realizzare un sito servivano migliaia di euro: questo perché era necessario rivolgersi ad un’agenzia in grado di metterlo online. Adesso non è più così: per i progetti personali, basta scegliere un provider come IONOS, che ha lanciato un website builder potenziato dall’AI.

Grazie ad esso, è possibile progettare e pubblicare un sito in modo rapido e intuitivo, anche per chi non è pratico di programmazione. E grazie all’offerta del momento è gratis per un anno invece di pagare 216€. Un’occasione incredibile, non è vero?

Vai all’offerta di IONOS

Come funziona IONOS

In sostanza, IONOS semplifica ogni aspetto della creazione di un sito web. Bastano pochi e semplici passaggi per metterlo online. In primis, bisogna scegliere un modello tra centinaia di template personalizzabili, dopodiché vanno aggiunti testi e immagini tramite l’editor drag % drop. Infine, è necessario adattare colori, fonti e layout a seconda delle proprie esigenze.

Ovviamente tutti i design messi a disposizione da IONOS sono responsive, quindi si adattano bene anche allo smartphone. Ma il vero fiore all’occhiello è l’intelligenza artificiale sviluppata dal provider, in grado di generare testi originali e ottimizzati per il web in pochi secondi. Da menzionare anche gli strumenti SEO integrati, così come la libreria di immagini professionali e le funzioni di personalizzazione avanzate.

Nella promozione attuale di IONOS sono inclusi anche dominio gratuito, certificato SSL, indirizzo email personalizzato e l’assistenza di un consulente dedicato sempre disponibile.

Ribadiamo l’offerta: solo per poco, puoi ottenere il website builder con AI gratis per un anno. Per approfittarne basta andare sul sito di IONOS.

Vai all’offerta di IONOS

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 nov 2025

