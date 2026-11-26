Sembra impossibile, ma oggi puoi pubblicare il tuo sito web online completo, personalizzato, SEO friendly e di successo a partire da solo 1 euro al mese. Grazie a IONOS e alla sua ferramenta unica lo realizzi completamente da zero e in pochi minuti. Approfittando di questa offerta hai l’opportunità di dare vita al tuo progetto e ai tuoi sogni.

Zero sorprese! Con IONOS tutto è chiaro e non avrai alcun costo aggiuntivo oltre a quello pattuito con l’attivazione dell’abbonamento. Il tuo negozio finisce online in pochi click, grazie ai tantissimi template disponibili e alle funzionalità di intelligenza artificiale integrate. Inoltre, il marketing è smart e con zero costi di transazione. Infine, per qualsiasi necessità, hai un’assistenza in italiano e un consulente personale.

Come realizzare il tuo sito web online da 1€ al mese

Per realizzare il tuo sito web online a partire da solo 1 euro al mese devi semplicemente scegliere uno dei Piani IONOS disponibili e in offerta speciale. Di seguito trovi tutti quelli attivabili e il relativo prezzo di listino in promozione.

Scegli IONOS Plus a solo 1 euro al mese, per 6 mesi, con 5.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno Dominio incluso il 1° anno Casella e-mail con 12 GB Metodi di pagamento e spedizione integrati Vendite su Facebook e Instagram Pubblicità su TikTok Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar SiteAnalytics Gestione del negozio online tramite app Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping Strumento per prenotazioni online integrato Generatore di testi IA

Scegli IONOS Pro a soli 32 euro al mese, per 6 mesi, con: 10.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno Dominio incluso il 1° anno Casella e-mail con 50 GB e sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi Metodi di pagamento e spedizione integrati Vendite su Facebook e Instagram Pubblicità su TikTok Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar SiteAnalytics Plus Gestione del negozio online tramite app Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping Strumento per prenotazioni online integrato Generatore di testi IA Preferiti, lista dei desideri e filtri per i prodotti Impostazioni SEO avanzate Ottimizzazione SEO con rankingCoach Standard

Scegli IONOS Expert a solo 42 euro al mese, per 6 mesi, con: Articoli e prodotti digitali illimitati fino a 10 GB ciascuno Dominio incluso il 1° anno Casella e-mail con 50 GB e sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi Metodi di pagamento e spedizione integrati Vendite su Facebook e Instagram Pubblicità su TikTok Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar SiteAnalytics Plus Gestione del negozio online tramite app Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping Strumento per prenotazioni online integrato Generatore di testi IA Preferiti, lista dei desideri e filtri per i prodotti Impostazioni SEO avanzate Ottimizzazione SEO con rankingCoach Standard Sconti per grandi quantità di prodotti, gruppi di clienti e tanto altro

