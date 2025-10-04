 Sito web senza esperienza tecnica: si può con Hostinger, al 75% di sconto
Con Hostinger puoi creare il tuo sito web in pochi clic, grazie all'intelligenza artificiale. E adesso tutti i suoi piani sono in sconto.
Da tempo stai pensando di creare un sito web ma non sai proprio da dove iniziare? Beh, devi sapere che con strumenti come Hostinger puoi farcela senza alcuna esperienza nel campo della programmazione informatica. Con le soluzioni hosting di questo servizio è possibile infatti creare un portale in pochissimi minuti: merito dell’integrazione dell’AI.

Nelle prossime righe vediamo nel dettaglio le caratteristiche di Hostinger, ma prima vogliamo dirti che questo è proprio il momento giusto per acquistare uno dei suoi abbonamenti. Sul sito ufficiale c’è una promo imperdibile, con sconti fino al 75% sui piani hosting che includono anche il website builder AI. Con dominio gratuito, migrazione del sito senza costi e assistenza 24/7. Andiamo a scoprire maggiori dettagli.

Vai all’offerta di Hostinger

Realizza il tuo sito in pochi clic con Hostinger

hostinger offerta builder

La rivoluzione di Hostinger parte dall’AI: il chatbot ti assiste nella creazione del sito e nella realizzazione di testi e design. Persino nell’ottimizzazione SEO in tempo reale. E grazie alla presenza dell’editor drag-and-drop e dei template personalizzabili non servono competenze tecniche specifiche: il tuo sito o blog sarà online in pochi minuti.

La promozione mette a disposizione tre pacchetti principali:

  • Premium (75% di sconto, 2,99 euro/mese), ideale per iniziare;
  • Business (73% di sconto, 3,99 euro/mese), perfetto per chi punta alla crescita con strumenti avanzati;
  • Cloud Startup (69% di sconto, 7,99 euro/mese), pensato per gestire progetti complessi e con elevato traffico.

Tutti i piani includono – tra le altre cose – due mesi gratis, certificati SSL illimitati, backup automatici e protezione DDoS. Con questa promo, Hostinger si rivolge a svariate utenze: ad esempio freelance che hanno bisogno di un sito portfolio o aziende con esigenze più complesse.

Per approfittarne basta andare sul sito di Hostinger e scegliere il piano che più va incontro a ciò che si sta cercando: sicuramente troverai quello su misura per te.

Vai all’offerta di Hostinger

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 ott 2025

Link copiato negli appunti

Edoardo D'amato
