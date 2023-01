Sito WordPress veloce: come ottenere prestazioni elevate?

WordPress è il CMS più diffuso online e, i motivi dietro a questo successo, sono molteplici.

In tal senso, la duttilità e il numero di temi grafici e plugin sono fattori fondamentali dietro la sua popolarità. Ciò però non significa che tale piattaforma sia esente da difetti.

La pesantezza e la lentezza nei caricamenti, rappresentano un potenziale limite per tale CMS. Per ottenere un sito WordPress veloce, la scelta di un hosting performante rappresenta senza ombra di dubbio essenziale.

Questi servizi, offrendo server premium, possono garantire una velocità di base elevata, su cui poi è possibile lavorare per affinare ulteriormente le performance.

Sito WordPress veloce? Un hosting performante è solo il punto di partenza

Il primo passo per ottenere il massimo da un sito WordPress è dosare i plugin: abusare di componenti aggiuntivi infatti, può rallentare il sito o creare conflitti tra gli stessi, con relativi problemi.

In seconda battuta, ottimizzare le immagini prima di caricarle sullo stesso è un altro modo per limitare i tempi di caricamento delle pagine. Nel settore, di solito si utilizzano immagini in formato JPG, che di solito non superano i 150-200 kb.

Anche la stessa costruzione delle pagine e la struttura del sito poi, oltre a facilitare la navigazione, può rendere più fluida l’esperienza dell’utente.

Tornando al discorso dell’hosting, scegliere una soluzione come SiteGround permette di lavorare a fondo sotto questo punto di vista, ottenendo siti performanti e che possono dunque essere altamente efficaci.

Questo provider, noto nell’ambiente come uno dei più attenti all’assistenza e alla qualità proposta agli utenti, offre i piani con alcune promozioni interessanti.

Le sottoscrizioni di SiteGround infatti, sono attualmente in sconto con percentuali che raggiungono anche il 76% rispetto al costo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.