Come vedere Siviglia-Juventus in diretta streaming

Siviglia-Juventus è una sfida da dentro o fuori, il ritorno della semifinale di Europa League che per entrambi i club vale una stagione intera e il potenziale accesso diretto alla prossima Champions League. In scena nella cornice andalusa dello stadio Ramón Sánchez Pizjuán, con fischio d’inizio in programma per le ore 21:00 di giovedì 18 maggio, la partita può essere vista anche in diretta streaming.

Europa League: guarda Siviglia-Juventus in streaming

Si ricomincia dall’1-1 dell’andata, maturato la scorsa settimana nel confronto all’Allianz Stadium, raddrizzato dai bianconeri in pieno recupero grazie al colpo di testa di Gatti. Un risultato che non basta: la trasferta in terra spagnola dev’essere affrontata senza cali di tensione. Chi uscirà a testa alta staccherà il passe per la finale di Budapest che si disputerà il 31 maggio, contro una tra Leverkusen e Roma.

Sono molte le opzioni a disposizione dei tifosi e degli appassionati del grande calcio che vogliono guardare la partita. La prima che segnaliamo è quella che passa dallo streaming su DAZN con la telecronaca affidata a Stefano Borghi e il commento tecnico di Simone Tiribocchi. In alternativa, ci sono la diretta trasmessa su Sky e NOW con le voce di Federico Zancan e Giancarlo Marocchi o quella di TV8.it (quest’ultima gratis senza abbonamento). Infine, chi si trova a casa, può sintonizzare il proprio televisore sul canale TV8 dove il match è visibile in chiaro.

Ai fini della qualificazione, si riveleranno decisive le scelte iniziali dei due allenatori, Mendilibar e Allegri, chiamati a schierare la migliore squadra possibile pur dovendo fare i conti con gli infortuni (fuori Bonucci, De Sciglio e Pogba). Ecco le probabili formazioni da subito in campo.

Siviglia (4-2-3-1): Bounou, Jesus Navas, Gudelj, Badé, Acuña, Fernando, Rakitic, Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil, En-Nesyri;

Juventus (3-5-2): : Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Vlahovic.

I pronostici non sono favorevoli ai bianconeri, per diverse ragioni. Anzitutto per la confidenza degli avversari con la competizione, che hanno vinto per tre volte di fila tra il 2014 e il 2016. Poi, per il fatto di essere obbligati a vincere in uno stadio che si accenderà di tifo rojiblancos.

Come vedere la partita dall’estero

Anche chi si trova all’estero può vedere Siviglia-Juventus con telecronaca in italiano, grazie alla portabilità transfrontaliera garantita dalle piattaforme. Attenzione però al fattore sicurezza se la connessione avviene attraverso una rete aperta, pubblica o condivisa, come quella di un albergo.

