SK hynix annuncia le nuove memorie LPDDR5T

SK hynix ha annunciato a sorpresa un nuovo tipo di memoria RAM a basso consumo, quindi destinata principalmente a notebook e dispositivi mobile di fascia alta. Si tratta della LPDDR5T, acronimo di Low Power Double Data Rate 5 Turbo. Sostanzialmente è una versione “overcloccata” della memoria LPDDR5X. I primi campioni sono stati forniti ai clienti. La produzione di massa inizierà nel secondo semestre 2022.

LPDDR5T: memoria LPDDR5X con il turbo

LPDDR5X è lo standard più recente della memoria RAM a basso consumo. Funziona ad una tensione compresa tra 1,05 e 1,1 Volt e può raggiungere una velocità massima di 8.533 Mbps. SK hynix ha ora annunciato la memoria LPDDR5T che offre prestazioni superiori in attesa dell’arrivo della memoria LPDDR6.

Anche la LPDDR5T opera tra 1,05 e 1,1 Volt, ma può raggiungere una velocità massima di 9.600 Mbps, ovvero il 13% in più della LPDDR5X. I campioni forniti ai clienti sono package multi-chip da 16 GB in grado di elaborare dati ad una velocità di circa 77 GB/s.

Le nuove memorie sono realizzate con processo produttivo a 10 nanometri di quarta generazione e abbinati al processo HKMG (High-K Metal Gate). Come detto, l’avvio della produzione di massa è previsto per la seconda metà dell’anno. Le RAM LPDDR5T troveranno posto in notebook, smartphone e tablet, ma SK hynix ipotizza il loro uso anche in altri settori, tra cui intelligenza artificiale, machine learning e realtà aumentata/virtuale.

