Sky Calcio con Sky Ultra HD incluso a 14,90€ al mese per 18 mesi

Tra le offerte più interessanti di Sky valide solo online segnaliamo quella che ha per protagonista il pacchetto Sky Calcio, disponibile a 14,90 euro al mese per 18 mesi con Sky Ultra HD incluso. Il costo di attivazione è pari a 19 euro e comprende il decoder di nuova generazione Sky Stream.

Con Sky Calcio è possibile vedere 3 partite su 10 a turno di Serie A, tutta la Serie C più i migliori match di Premier League e Bundesliga. Tra i servizi esclusivi offerti da Sky si annovera anche Sky Sport 4K, il canale che garantisce una visione delle gare alla massima definizione.

Sky Calcio in offerta a 14,90 euro al mese per 18 mesi con Sky Ultra HD

Il pacchetto Sky Calcio con Sky Ultra HD include anche Sky TV e lo sport di Eurosport. Sky TV offre gli show, le serie, i documentari e le produzioni Sky Original, invece Eurosport regala il meglio degli sport invernali, il grande tennis con Australian Open e Roland Garros in esclusiva, più il ciclismo e il basket italiano.

Per quanto riguarda l’esperienza offerta dal decoder Sky Stream, l’utente può mettere in pausa il proprio programma preferito, anche in diretta, e riprendere la visione quando lo desidera. In alternativa, se il programma è già iniziato può farlo ripartire utilizzando l’opzione Restart. Infine, tutti i programmi sono visibili anche in 4K HDR.

Attivando Sky Calcio in questi giorni, sarà possibile inoltre vedere il big match della prossima giornata di Serie A tra Atalanta e Milan, in programma il 6 dicembre alle ore 20:45. L’offerta sarà valida fino al 7 gennaio 2025.