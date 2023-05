Champions, Europa e Conference 2024-27 su Sky

Sky annuncia di aver raggiunto un accordo con la UEFA per l’assegnazione dei diritti sulle competizioni Champions League, Europa League e Conference League, in relazione al triennio 2024-2027. Per quanto riguarda il torneo più importante d’Europa, trasmetterà 185 delle 203 partite in programma, mentre renderà visibile tutte quelle delle altre due coppe (rispettivamente 189 e 153).

Sky con UEFA per Champions, Europa e Conference (2024-27)

Ricordiamo che, dalla stagione 2024-25, la coppa dalle grandi orecchie sarà assegnata attraverso un format tutto nuovo: si giocherà undici mesi su dodici, con il 47% di incontri in più rispetto alle edizioni precedenti e il numero di squadre partecipanti alla fase finale che passerà da 32 a 36, tutte raggruppate in un unico girone.

Ci sarà posto anche per la Super Cup, il cui formato inedito è ancora in via di definizione. Questo il commento di Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia.

Siamo davvero entusiasti di continuare a essere il partner della UEFA e di offrire in esclusiva ai nostri abbonati i grandi match di queste importanti competizioni europee fino al 2027. Con il rinnovo di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League, la nostra Casa dello Sport ospiterà molte stagioni di eventi live in esclusiva. Una conferma del nostro impegno a investire in contenuti di grande pregio per portare alle famiglie Sky un’offerta varia e di qualità, che unisce il cinema italiano e internazionale, l’intrattenimento, le serie TV e il grande sport alla migliore esperienza di visione possibile.

Ricordiamo infine che, per il triennio 2021/2024 in corso, Sky detiene i diritti per la trasmissione di 121 delle 137 partite a stagione di UEFA Champions League e di tutte le 282 partite a stagione di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League. Sono tutte incluse anche nel Pass Sport di NOW in offerta a soli 9,99 euro al mese per un anno.

