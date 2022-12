Sky batte tutti: cinema, sport, Netflix e tanto altro a 9€

Dopo una dura giornata di lavoro o durante le tue vacanze natalizie lo svago acquista un posto di prim’ordine nella tua vita. Un po’ di sano relax al caldo con la propria famiglia mentre fuori fa freddo è meritato. Però occorre scegliere bene l’intrattenimento. Ecco perché ti proponiamo un’ offerta Sky incredibile.

Oggi avrai show, cinema, sport, Paramount+, Netflix e tanto altro a soli 9 euro. Si tratta di un’occasione fantastica che non puoi lasciarti scappare. Afferrala al volo prima che finisca e inizia fin da subito a goderti le migliori serate in completo relax con tutti i contenuti che solo la Pay TV e i suoi grandi pacchetti ha da offrirti.

Attivando Prova Sky Q ottieni 30 giorni di prova per gustarti tutto il catalogo migliore che ci possa essere. Tra l’altro proprio durante il mese che, probabilmente, hai più libero per te e per la tua famiglia. Scopri come avere questa singolare opportunità prima che termini in sold out.

Sky Q a 9€: attiva subito la prova di 30 giorni

Con Sky Q a 9 euro vedi il Cinema, lo Sport, il Calcio, Paramount+, Netflix, gli Show e tutti i programmi per bambini senza costi aggiuntivi. Devi solo attivare la prova registrandoti al link dedicato. Poi dovrai inserire l’indirizzo di abitazione così da ricevere entro pochi giorni il fantastico decoder per dare inizio all’offerta.

Collegalo al tuo televisore e connettilo al WiFi di casa. Il gioco è fatto. Da quel preciso istante avrai 30 giorni per provare i programmi che ami con l’esperienza Sky Q. Risparmia senza rinunciare a nulla. Si tratta di un’ottima opportunità per non abbonarti all’intrattenimento che ami a occhi chiusi.

Al termine del periodo di prova sei libero di scegliere se abbonarti e sfruttare i contenuti disponibili a seconda dell’offerta in vigore oppure se ridare il decoder senza penali o altri costi aggiuntivi. Insomma, attiva Prova Sky Q a soli 9 euro e goditi un mese di contenuti speciali per te e per tutta la tua famiglia.

