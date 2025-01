Sky e Netflix insieme a 19,90€: non perderti le novità di gennaio

Fino al 19 gennaio è possibile attivare Intrattenimento Plus, il pacchetto che include Sky TV e Netflix, a 19,90 euro al mese per 18 mesi anziché 30 euro, più Sky Ultra HD gratis. L’offerta è disponibile con Sky Stream, il decoder che porta l’esperienza streaming su un altro livello: il costo di attivazione è scontato a 19 euro anziché 99 euro, mentre l’attivazione del Profilo Sky Smart è in regalo (rispetto ai 19 euro richiesti normalmente).

I motivi per cui attivare la promo Intrattenimento Plus con Sky e Netflix insieme sono diversi, a partire dal prezzo naturalmente, ma anche per le tante novità che in questo mese debutteranno nei cataloghi di entrambe le piattaforme streaming. Una delle più interessanti è la mini serie televisiva M – Il Figlio del Secolo, ispirata all’omonimo romanzo di Antonio Scurati che racconta l’ascesa al potere di Benito Mussolini in Italia.

La promozione con Sky e Netflix insieme al prezzo scontato di 19,90 euro al mese per 18 mesi è disponibile su questa pagina dedicata del sito Sky.

Sky e Netflix insieme con il pacchetto Intrattenimento Plus: le novità di gennaio

L’elenco delle novità di gennaio su Sky TV e Netflix è ricco di titoli interessanti. Ecco una breve lista con la data di uscita delle più importanti serie e pellicola:

Sky TV

10 gennaio: M – Il Figlio del Secolo (serie Sky Original, interpretata dal vincitore del David di Donatello Luca Marinelli)

26 gennaio: La zona d’interesse (film vincitore di due Premi Oscar nel 2024)

27 gennaio: Lockerbie – Attentato sul volo Pan Am 103 (serie Sky Original, interpretata dal Premio Oscar Colin Firth)

Netflix

9 gennaio – Ilary (seconda stagione in cinque episodi)

15 gennaio – With Love, Meghan (docu serie in otto episodi)

15 gennaio – Acab (serie Netflix che arriva dopo il libro di Carlo Bonini e il film di Stefano Sollima)

L’adesione a Sky e Netflix al prezzo di 19,90 euro al mese per 18 mesi è disponibile fino al prossimo 19 gennaio su questa pagina del sito ufficiale Sky.