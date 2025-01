Sky e Netflix: le serie più attese di gennaio 2025 a meno di 20 €/mese

L’offerta combinata che unisce Sky e Netflix rappresenta l’occasione giusta per poter accedere film, serie TV e tanti altri contenuti di intrattenimento con una spesa ridotta. La promozione prevede un costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi ed è personalizzabile con l’aggiunta di altri pacchetti extra, come Sky Cinema (con Paramount Plus incluso) che costa 10 euro in più al mese. Per sfruttare l’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di Sky, tramite il link qui di sotto.

Sky e Netflix insieme: ecco l’offerta

La promo in questione prevede:

Sky TV con gli show e tutti i contenuti di intrattenimento oltre alle serie TV della programmazione Sky

con gli show e tutti i contenuti di intrattenimento oltre alle serie TV della programmazione Sky Netflix con piano Base senza pubblicità e la possibilità di passare ai piani Standard e Premium, pagando la differenza

e la possibilità di passare ai piani Standard e Premium, pagando la differenza Sky Go, per vedere i contenuti Sky anche da smartphone, tablet e computer

L’offerta combinata ha un costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi (senza vincoli alla fine della promo) ed è attivabile anche dai già clienti Netflix, che potranno inserire le credenziali del proprio account in fase di attivazione per cambiare sistema di pagamento (il costo di Netflix sarà incluso nell’abbonamento Sky).

Un mare di contenuti a un ottimo prezzo

Con l’offerta Sky e Netflix è possibile accedere a tantissimi contenuti a prezzo davvero contenuto, con tutto il catalogo di Netflix, i canali e i contenuti on demand di Sky a disposizione degli utenti.

Per chi sceglie quest’offerta ci sono anche le ultime novità del mondo delle serie TV come M. Il figlio del secondo, appena arrivata su Sky, oltre a Ilary e Acab, le due principali novità del mese di Netflix (Ilary è già disponibile mentre Acab arriverà questa settimana).

I trailer delle novità di gennaio 2025