Sky + Netflix: "The Madness" arriva su Netflix dal 27 novembre

Il 27 novembre, Netflix arricchisce il suo catalogo con The Madness, un thriller che promette di catturare l’attenzione degli amanti delle serie tv cariche di tensione e colpi di scena. Grazie all’offerta Intrattenimento Plus di Sky, gli abbonati potranno vedere questa nuova serie, insieme a tutti i contenuti Sky Original e al vasto catalogo Netflix, a un prezzo imbattibile.

Intrattenimento Plus: due mondi di intrattenimento in un’unica offerta

L’offerta Sky & Netflix consente di accedere alle migliori produzioni di Sky TV e al catalogo completo di Netflix a partire da 14,90€ al mese per 18 mesi. Intrattenimento Plus è pensato per chi non vuole rinunciare alla qualità: dai documentari ai programmi per bambini, dai film ai contenuti esclusivi.

Tra i vantaggi:

Sky TV : produzioni Sky Original, serie, show, documentari e notizie.

: produzioni Sky Original, serie, show, documentari e notizie. Netflix Base: contenuti in HD su un solo schermo, senza interruzioni pubblicitarie. È possibile scegliere anche i piani Standard o Premium, con un piccolo costo aggiuntivo.

The Madness: cosa aspettarsi

La miniserie in otto episodi The Madness segue Muncie Daniels (interpretato da Domingo), un esperto di media che si trova a combattere per la sua innocenza e la sua sopravvivenza dopo aver assistito a un omicidio nei boschi remoti dei Monti Pocono, nel nord-est della Pennsylvania. Con il pericolo che si avvicina, Muncie cerca disperatamente di riconnettersi con la sua famiglia, da tempo allontanata, e di ritrovare i suoi ideali smarriti per avere una possibilità di salvarsi.

Black Friday: Sky & Netflix e Paramount + a un prezzo speciale

È anche possibile combinare l’abbonamento Sky & Netflix con Sky Cinema, con un’ offerta he include Paramount+, a soli 24,90€ al mese per 18 mesi. Una proposta ideale per chi cerca il massimo dell’intrattenimento, risparmiando.

Come attivare l’offerta

Attivare Intrattenimento Plus è semplice:

Scegli l’abbonamento Netflix adatto alle tue esigenze (Base, Standard o Premium). Associa il tuo account Netflix esistente o creane uno nuovo. Vedi tutti i contenuti Sky e Netflix direttamente dal decoder Sky Stream, dotato di controllo vocale per un’esperienza di navigazione fluida e intuitiva.

Perché scegliere Sky & Netflix

Accesso a contenuti di qualità senza pubblicità.

Flessibilità nella scelta dei piani Netflix.

Possibilità di salvare i contenuti Sky preferiti nella Playlist per vederli in un secondo momento.

Non perdere l’opportunità di immergerti in un universo di intrattenimento unico. The Madness ti aspetta su Netflix dal 27 novembre. Scopri di più sull’offerta Sky & Netflix e approfitta dei vantaggi del Black Friday, clicca qui.