Sky Q a 9€? Ecco la promozione super da ATTIVARE SUBITO

Vorresti passare a Sky, ma non sei ancora convinto. Ti piace l’idea di poter vedere tutti i contenuti esclusivi di questa Pay TV però devi ancora valutarne i costi? Se la tua preoccupazione è quella di non trovarti soddisfatto dalla sua offerta di intrattenimento allora devi dare un’occhiata a questa promozione.

Oggi attivi Sky Q a soli 9 euro. Hai capito bene, questo prezzo super conveniente ti darà la possibilità di provare la sua offerta per 30 giorni. Acquista Prova Sky Q. Riceverai il decoder a casa tua in pochi giorni. Connettilo al WiFi e vedi subito per 30 giorni i programmi che ami per un’esperienza coinvolgente.

Alla fine della prova sarai libero di scegliere se abbonarti o restituire il decoder. Niente male vero? Non dovrai preoccuparti di nulla se non goderti i contenuti preferiti senza interruzioni o limiti. Tra l’altro il mese di dicembre è ottimo perché hai più tempo grazie alle festività in arrivo e ai tanti ponti in programma.

Prova Sky Q: 30 giorni no limits a soli 9€

Con Sky Q potrai guardare tutti i contenuti di Paramount+. Pensa, a Natale avrai accesso a “Star Trek Strange New Worlds” oppure a “Clifford: il Grande Cane Rosso”, un film per tutta la famiglia. Nel pacchetto hai anche tutti i programmi di Sky TV e Cinema oltre che Netflix.

Non è abbastanza? Allora aggiungici lo sport, il calcio, tutti i programmi e cartoni animati per bambini. Tutto questo e tanto altro potrai godertelo anche in mobilità grazie a Sky Go. Solo così la tua TV sarà tutta da vivere e in un unico posto comodo e confortevole.

Scopri quanto è utile il Controllo Vocale per trovare il tuo programma preferito semplicemente utilizzando la voce. Inoltre, questo decoder è compatibile con la nuova TV Digitale. Quindi non dovrai cambiare televisore o acquistare altri apparecchi. Il DVB-T2 lo accoglierai con stile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.