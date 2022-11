Sky ti regala una Xbox Series S: attiva subito l'offerta Black Friday

Benedetto Black Friday che non solo ci fa risparmiare, ma in certe occasioni ci allunga anche qualche regalo. Prendi subito al volo una delle migliori occasioni di sempre. Acquista ora Sky TV e Netflix Sky Cinema a partire da soli 29,90 euro al mese, anziché 44 euro al mese.

Grazie alla promozione in corso, puoi ricevere in omaggio una splendida Xbox Serie S, salvo esaurimento scorte. Devi sbrigarti perché questa offerta non è eterna. Se sarai veloce, non solo potrai goderti tantissimi film, serie TV, docuserie, show e documentari, ma avrai anche la possibilità di giocare ai migliori videogames con questa console.

Xbox Series S è piccola nelle dimensioni ed elegante nel design. Tuttavia, non cede in potenza, velocità, grafica e prestazioni. Completamente digitale, potrai spostarti tra più giochi in un attimo con Quick Resume. Inoltre, il disco SSD personalizzato con software integrato, unito alla tecnologia Xbox Velocity, offre un gameplay veloce, con tempi di caricamento ridotti.

Sky Intrattenimento Plus + Cinema a un prezzo pazzesco

Vogliamo parlare dell’offerta proposta con il Black Friday? Con Sky Intrattenimento Plus + Sky Cinema hai davvero tutto l’occorrente per non annoiarti mai. Guarda le migliori serie TV Original, italiane e internazionali, anche in contemporanea con gli Stati Uniti.

Goditi tutti gli show che continuano ad appassionare i telespettatori. Insieme ci sono anche i migliori documentari di sempre e i contenuti di Peacock con i successi di NBCUniversal on demand. Inclusa hai anche la piattaforma di Netflix con tutto il suo ricco catalogo. E con il pacchetto Cinema ottieni l’accesso a oltre 200 prime visioni l’anno.

Insomma, Sky Intrattenimento Plus Sky Cinema a soli 29,90 euro è una vera e propria occasione. In più, attivando l’offerta adesso, ricevi anche in regalo una fantastica Xbox Series S. Approfitta subito della promozione Black Friday prima che termini in un attimo.

