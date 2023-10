Sky ti regala la console Nintendo Switch: un'opportunità da non perdere

C’è ancora tempo per approfittare della grande offerta di Sky con la Nintendo Switch offerta gratuitamente scegliendo l’abbonamento a Sky TV + Sky Sport a 30,90 euro al mese, piuttosto che 45,00 euro, per 18 mesi. La console, prezzo al dettaglio di 299 euro, verrà consegnata a domicilio prima delle feste natalizie.

Abbonati a Sky, in regalo Nintendo Switch

Scopri come ricevere una Nintendo Switch gratuitamente con Sky

Fino al 25 ottobre, c’è tempo per approfittare del pacchetto di intrattenimento. Include le produzioni Sky Original, show, serie TV, notiziari e documentari.

Disponibili in on demand ci sono in esclusiva le puntate di X Factor, Unwanted, Un’estate fa, To end all war e 4 ristoranti con Alessandro Borghese.

Per gli amanti dello sport, ci sono le gare di F1 e MotoGP, la Champions League, il calcio di Serie A, l’Europa League e il Conference League, basket NBA e tennis.

La Nintendo Switch non necessita presentazioni: si tratta di una console ibrida adatta a ogni tipo di famiglia, con una ricca varietà di videogiochi, spaziando da classici come Mario Kart 8 Deluxe ai giorni nostri con Super Mario Bros. Wonder, insieme alla serie di Zelda, senza dimenticare gli altri titoli. Se sottoscrivi l’offerta di Sky puoi riceverla gratuitamente.

Abbonandoti al pacchetto con Sky TV e Sky Sport per 18 mesi a un prezzo mensile di 30,90 euro anziché 45,00 euro, otterrai un risparmio di 253,80 euro e una Nintendo Switch gratuitamente a casa entro Natale se decidi di sottoscrivere il contratto subito cliccando qui sotto.

