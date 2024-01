Promo Sky TV + Netflix: meno di 20€ e Buono Amazon in REGALO

Per un intrattenimento con i fiocchi devi attivare la promo Sky TV + Netflix a soli 19,90 euro, anziché 30 euro al mese. L’offerta, una volta attiva, è valida per 18 mesi. Al termine della promozione puoi rinnovare il pacchetto allo sconto disponibile in quel momento. Affrettati perché se la attivi entro oggi hai anche un Buono Regalo Amazon dal valore di 50 euro. Niente male vero? Allora non perdere altro tempo.

Intrattenimento Plus è il ricco bundle in offerta che include i migliori contenuti per goderti momenti piacevoli da solo o in famiglia. Guarda la nuova stagione di MasterChef Italia, 4 Ristoranti Alessandro Borghese e molti altri programmi. Segui i nuovi episodi di Griselda, Berlino e molte altre serie TV Netflix. Insomma, l’intrattenimento raggiunge livelli pazzeschi grazie a questa super offerta incredibilmente vantaggiosa.

Sky TV + Netflix: un peccato non averli insieme

Scegli Sky TV + Netflix con Intrattenimento Plus. La promo è in offerta a un prezzo speciale. Attivala subito a soli 19,90 euro, invece di 30 euro al mese. Il prezzo è bloccato dall’attivazione per 18 mesi. Poi potrai rinnovare la promozione allo sconto disponibile in quel momento. Inoltre, ricevi subito un Buono Regalo Amazon dal valore di 50 euro. Vediamo cosa include questo ricco bundle:

Sky TV con le imperdibili produzioni Sky Original, le serie TV italiane e internazionali, gli show spettacolari per tutta la famiglia, un mondo di documentari da scoprire e le news dall’Italia e dal mondo.

con le imperdibili produzioni Sky Original, le serie TV italiane e internazionali, gli show spettacolari per tutta la famiglia, un mondo di documentari da scoprire e le news dall’Italia e dal mondo. Netflix con serie TV, film, documentari e programmi per bambini, mantenendo il tuo account o creandone uno nuovo. Include Netflix piano Base in HD 720p su uno schermo alla volta e senza interruzioni pubblicitarie. Quando vuoi puoi scegliere di passare a Netflix Premium.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.