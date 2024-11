Sky Wifi con Sky TV e Netflix: l'offerta tutto in uno a 37,80€ al mese

Se stai cercando un’offerta conveniente per goderti il meglio dell’intrattenimento e della connessione Internet, questa proposta di Sky è imperdibile. Fino al 10 novembre, i nuovi clienti possono accedere a Sky Wifi e Intrattenimento Plus (Sky TV + Netflix) a soli 37,80 euro al mese per 18 mesi, invece di 59,90 euro.

Un pacchetto completo per risparmiare

L’offerta Sky Wifi + Sky TV & Netflix è una proposta pensata per soddisfare le esigenze di chi ama intrattenersi con film, serie TV e documentari senza rinunciare a una connessione Internet veloce e stabile. Nello specifico, la promozione prevede:

Sky Wifi a soli 20,90 euro al mese invece di 29,90 euro;

a soli 20,90 euro al mese invece di 29,90 euro; Sky TV & Netflix a 16,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 30 euro, che include tutto il catalogo di Netflix (piano Base senza pubblicità) e l’intrattenimento esclusivo di Sky TV.

Insieme, Sky Wifi + Sky TV & Netflix al prezzo di 37,89 euro al mese, per 18 mesi: un risparmio significativo, rispetto al prezzo di listino previsto, altrimenti, di 59,90 euro. Questa offerta è valida fino al 10 novembre: sono, quindi, gli ultimi giorni per approfittarne. Dopo i primi 18 mesi, il prezzo tornerà al listino standard, ma è possibile disdire il servizio senza penali, semplicemente comunicando la decisione con un preavviso di 30 giorni.

Cosa include il pacchetto?

Sky Wifi garantisce Fibra 100% ultraveloce, ideale per streaming, gaming e lavoro da casa. Con una connessione ottimizzata per lo streaming, puoi gustare le tue serie preferite e i film senza interruzioni.

Il pacchetto Intrattenimento Plus unisce il meglio di Sky TV e Netflix. Con Sky TV, hai accesso a una vasta gamma di contenuti tra cui show, serie TV originali, documentari e produzioni internazionali. Con Netflix incluso, hai a disposizione anche tutto il catalogo del servizio di streaming senza pubblicità.

Se vuoi approfittare di questa occasione, puoi sottoscrivere il pacchetto dal sito di Sky. L’offerta è limitata: hai a disposizione ancora pochi giorni per ottenere Sky Wifi + Sky TV & Netflix a 37,80 euro al mese anziché a 59,90 euro, come da listino.