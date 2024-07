Sky WiFi con Sky TV + Sky Calcio: l'offerta combinata è ora la più conveniente

Sky è sempre più un punto di riferimento per le famiglie italiane e mette ora a disposizione un’offerta combinata da cogliere al volo, con la possibilità di attivare l’abbonamento Sky WiFi per la connessione Internet di casa abbinato al bundle composto da Sky TV + Sky Calcio, con la possibilità di seguire anche le Olimpiadi.

L’offerta combinata prevede un costo complessivo di 35,80 euro al mese per 18 mesi (di cui 20,90 euro al mese sono legati all’abbonamento per la connessione Internet casa). Per accedere all’offerta, che non prevede vincoli alla fine del periodo promozionale, basta visitare il sito ufficiale di Sky, tramite il box qui di sotto, e poi verificare la copertura.

Sky TV + Sky Calcio + Sky WiFi: il prezzo è ottimo

La nuova offerta combinata rappresenta l’occasione giusta per attivare una connessione per la linea di casa oltre che un abbonamento Pay TV dall’ottimo rapporto qualità/prezzo complessivo. La promo di Sky include i seguenti vantaggi:

Sky WiFi con linea telefonica fissa e connessione senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit oppure fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega

Sky TV con tutti i contenuti di intrattenimento di Sky

Sky Calcio con tutte le partite dei campionati italiani e stranieri trasmessi da Sky

i canali Eurosport con le Olimpiadi

Sky Go, per vedere i contenuti dell'abbonamento anche da smartphone, tablet e computer senza costi aggiuntivi

, per vedere i contenuti dell’abbonamento anche da smartphone, tablet e computer senza costi aggiuntivi Sky Stream (al costo di 19,90 euro una tantum)

L’offerta lanciata da Sky prevede un costo complessivo di 35,80 euro al mese per 18 mesi, senza vincoli successivi. Per accedere subito all’offerta è sufficiente raggiungere il sito Sky, accessibile premendo sul box qui di sotto, e poi verificare la copertura, inserendo l’indirizzo di attivazione. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.