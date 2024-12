Sky WiFi con Sky TV, Sport e Calcio: tutto a meno di 40€/mese con l'Offerta di Natale

Tra le Offerte di Natale di Sky c’è spazio per una promo “da standing ovation” davvero incredibile: per i nuovi clienti che scelgono Sky, infatti, c’è la possibilità di attivare il bundle che comprende Sky WiFi, abbonamento per la connessione Internet a casa tramite fibra ottica, oltre a un’offerta TV che include Sky TV, Sky Calcio e Sky Sport, in modo da vedere i programmi di intrattenimento, come Masterchef, le serie TV e tutti i contenuti sportivi di Sky (Champions League, Serie A, Serie C, Formula 1, tennis e molto altro ancora). Il costo complessivo è di 39,90 euro al mese (invece di 89,80 euro al mese) per 18 mesi, senza alcun vincolo di permanenza successiva. Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di Sky, accessibile tramite il box riportato qui di sotto.

Cosa include l’offerta Sky

Il bundle proposto da Sky include:

Sky WiFi per la connessione Internet casa tramite rete in fibra ottica FTTH o fibra mista rame FTTC; c’è anche la linea telefonica ed è incluso, senza costi, il modem Wi-Fi

per la connessione Internet casa tramite rete in fibra ottica FTTH o fibra mista rame FTTC; c’è anche la linea telefonica ed è incluso, senza costi, il modem Wi-Fi abbonamento TV con Sky TV, Sky Calcio e Sky Sport oltre che con Sky Go, per vedere i contenuti dell’abbonamento anche da smartphone, tablet e PC; possibilità di aggiungere Sky Cinema con Paramount Plus, al costo di 10 euro in più al mese, e Sky Ultra HD, al costo di 5 euro in più al mese

L’abbonamento prevede un costo di 39,90 euro al mese per i primi 18 mesi, senza vincoli di permanenza successivi. Il costo iniziale è di 19 euro una tantum. Si tratta di una promo completa, che unisce la connessione Internet casa e una ricchissima offerta Pay TV a un costo davvero molto conveniente (la sola connessione a Internet costa circa 25 euro al mese).

L’offerta è disponibile qui di sotto.