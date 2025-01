Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport tornano insieme con un'offerta speciale

Fino al 2 febbraio l’attivazione di Sky Wifi, il servizio per la fibra di Sky, offre l’opportunità di aggiungere Sky TV e Sky Sport a un prezzo speciale: per tutti e tre i servizi l’utente pagherà 35,80 euro al mese per 18 mesi, anziché 81,80 euro, con un risparmio effettivo di 828 euro in un anno e mezzo.

Scendendo nel dettaglio della promozione, il prezzo di Sky Wifi passa a 20,90 euro rispetto ai 29,90 euro normalmente richiesti, così come viene azzerato il costo di attivazione pari a 49 euro. All’Internet ultra-veloce si sommano poi Sky TV a 4,90 euro al mese (invece di 25 euro) e Sky Sport a 10 euro al mese (invece di 26,90 euro).

L’offerta, in scadenza il prossimo 2 febbraio, è disponibile su questa pagina del sito ufficiale Sky, da dove si può anche verificare la propria copertura di rete.

Con Sky Wifi, Sky TV e Sky Sport torna l’offerta da standing ovation

Ricapitoliamo dunque il pacchetto completo dell’ultima offerta di Sky. Il punto di partenza è Sky Wifi, che regala una fibra 100% ultraveloce per navigare alla massima velocità. Incluso nel servizio vi è anche il modem Sky Wifi Hub.

Ci sono poi gli show, le serie internazionali e quelle di Sky Original, che rientrano nell’abbonamento a Sky TV. Tra le novità più significative di questo mese segnaliamo la serie M – Il Figlio del Secolo (disponibile da venerdì 10 gennaio) e Lockerbie – Attentato sul volo Pan Am 103 (con il Premio Oscar Colin Firth).

A chiudere c’è Sky Sport, grazie al quale gli appassionati di sport hanno accesso a tutti gli eventi sportivi trasmessi su Sky. Fanno parte di questa lista Champions League, gli Slam e l’intera stagione ATP Tour di tennis, la Formula 1 e la MotoGP, l’NBA e l’Eurolega, il Sei Nazioni di rugby e tanto altro ancora.