Skylight, l'alternativa a TikTok basata su Bluesky

Un’alternativa a TikTok basata sulla stessa tecnologia di Bluesky? Esiste, e si chiama Skylight. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo arrivato!

Skylight: il nuovo social decentralizzato che sfida TikTok

La start-up ha appena lanciato la sua applicazione mobile dopo appena dieci settimane di sviluppo attivo. È stata finanziata dal miliardario americano Mark Cuban e nasce come soluzione al ban di TikTok negli Stati Uniti, che ha spinto i co-fondatori Tori White e Reed Harmeyer a creare un’applicazione simile che fosse “impossibile da bandire”.

Skylight offre tutte le funzioni di base presenti sulla piattaforma cinese: un editor video integrato, la possibilità di commentare, mettere “mi piace” e condividere video e la possibilità di seguire altri utenti. Ma a differenza di TikTok, Skylight si basa sul protocollo AT, una tecnologia alla base di numerose applicazioni sociali, tra cui Bluesky, l’alternativa decentralizzata a X.

I suoi utenti possono interagire con una rete più ampia, che comprende gli utenti di Bluesky e di altri sistemi basati sul protocollo. Soprattutto, la decentralizzazione dovrebbe consentire a Skylight di offrire maggiori opzioni di privacy, permettendo agli utenti di scegliere come e con chi condividere i propri dati personali.

“A differenza delle tradizionali società di social network, Skylight è una società di pubblica utilità, il che significa che siamo legalmente impegnati a produrre un impatto sociale, non solo un profitto.“, afferma la start-up sul suo sito web.

Una comunità già impegnata

L’applicazione, che consente di registrare video della durata massima di 3 minuti, dovrebbe offrire anche funzionalità più avanzate, come il trascinamento e lo scorrimento, il supporto per musica, duetti, segnalibri e playlist. Come Bluesky, Skylight dovrebbe acquisire gradualmente nuovi strumenti per migliorare l’esperienza dell’utente.

Tori White, CEO di Skylight, ex influencer di viaggi, è diventata una sviluppatrice di software autodidatta e ha documentato il suo sviluppo su TikTok per attirare l’attenzione. Il risultato è una comunità numerosa e coinvolta fin dall’inizio, che potrebbe potenzialmente portare a un’adozione più rapida e alla fidelizzazione degli utenti.

Per il momento, l’applicazione è disponibile su Android in Italia, ma non su iOS. L’app dovrebbe arrivare a breve sull’App Store.