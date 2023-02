Skype: ecco la versione nativa per Apple Silicon

Ebbene sì, dopo le tante richieste avanzate dagli utenti e dopo tanta attesa, finalmente Microsoft ha rilasciato una prima versione di Skype nativa per i Mac dotati di chip Apple Silicon, quindi M1, M2 e quelli a venire.

Skype per Mac con Apple Silicon è qui (o quasi)!

La versione in questione porta in dote non pochi miglioramenti e soprattutto risulta essere notevolmente più reattiva.

Più specificamente, la velocità generale può addirittura essere sino a tre volte superiore rispetto alla relase precedente. Inoltre, se prima durante la navigazione delle chat occorrevano circa 200 ms per passare da una conversazione all’altra, adesso si può fare altrettanto in soli 70 ms, come dimostra pure il video dimostrativo di seguito annesso.

Il fatto che ora Skype supporti nativamente i chip Apple significa altresì che l’applicazione va a incidere meno sul consumo delle risorse di sistema, di conseguenza pure sul consumo della batteria, per la gioia di tutti i possessori di un MacBook. Migliora pure la qualità audio e video ed è garantita maggiore stabilità durante le chiamate.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto espressamente dichiarato dal team Microsoft che si occupa di Skype in merito alla relase in questione.

Le prestazioni ottimizzate di Skype per il chip Apple Silicon M1 sono progettate per fornire un’esperienza senza precedenti, offrendo le massime prestazioni e affidabilità. Con questo supporto nativo Apple M1, Skype offre connessioni di chiamata più veloci e affidabili, in modo da poter rimanere in contatto con le persone che contano di più per te.

Da tenere presente che l’aggiornamento non è ancora disponibile nel canale stabile di Skype, ma la prima build è stata già rilasciata attraverso il programma Insider.