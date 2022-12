Skype: traduzione in tempo reale e novità estetiche

L’ultimo restyling risale a settembre 2021. Microsoft ha quindi pensato di aggiornare nuovamente il design di Skype per offrire “un’esperienza più piacevole e divertente“. Gli utenti troveranno anche la nuova scheda Today con le ultime notizie e potranno utilizzare la traduzione in tempo reale durante le videochiamate. Nonostante la disponibilità della versione gratuita di Teams, l’azienda di Redmond punta ancora molto sul servizio VoIP.

Skype: design aggiornato e altre novità

Le modifiche estetiche sono visibili fin dal primo avvio dell’app. Gli utenti vedranno nuove illustrazioni con le famose nuvole (un ritorno al passato), oltre alle tradizionali emoticon che diventano animate. Lo sfondo rispecchia il tema chiaro o scuro ed è possibile scegliere nuovi colori per gli elementi dell’interfaccia, incluso intestazione e bolle dei messaggi. Microsoft ha inoltre migliorato la modalità ad alto contrasto.

Dall’anno scorso è disponibile la modalità Call Stage per le videochiamate (fino a 100 partecipanti) effettuate da desktop. La stessa novità è stata portata su Android e iOS, insieme a varie ottimizzazioni che migliorano stabilità e prestazioni. In futuro sarà possibile attivare la visualizzazione a schermo intero con un singolo tocco e nascondere tutti i controlli della chiamata.

L’ultima versione di Skype introduce inoltre la nuova scheda Today (Oggi). Qui verranno mostrate le notizie personalizzate in base agli interessi dell’utente. È possibile decidere se vedere più o meno storie su determinati argomenti e condividerle tramite messaggi o email. La scheda Today può essere comunque rimossa dalla barra di navigazione.

L’ultima novità è sicuramente quella più interessante, in quanto elimina le barriere linguistiche. La funzionalità TruVoice sfrutta l’intelligenza artificiale per tradurre la conversazione in tempo reale durante le videochiamate one-to-one, come si può vedere nel video. In futuro arriverà anche per le videochiamate di gruppo e le telefonate.