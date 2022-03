Skype, Windows 11 può essere una sofferenza

Non sono poche le segnalazioni relative ai malfunzionamenti sperimentati dagli utenti Skype su Windows 11. Un problema su tutti si ripete ormai da mesi e si è trascinato fino alla versione ufficiale del sistema operativo: l’applicazione, semplicemente, non si avvia poiché va in crash nel giro di pochi secondi dall’apertura.

Il problema è isolato al mondo Windows 11 ed alla versione desktop del client. Sebbene da più parti si consigli l’uso dell’app per ovviare al problema, il sentiment generale concorda sul fatto che solo l’installazione della versione desktop tradizionale restituisce un’esperienza realmente all’altezza delle aspettative. Tuttavia se si vuol passare a Windows 11 e si vuol utilizzare il software, al momento non resta che incrociare le dita poiché una risposta vera non è ancora arrivata.

Skype si blocca su Windows 11

Una soluzione temporanea esiste, ma non è definitiva:

Impostazioni > App > App e funzionalità > Skype > Opzioni avanzate > Reimposta

Questo procedimento cancella i dati e costringe ad un nuovo login, ma al tempo stesso autorizza il regolare accesso alle funzionalità del client. Un successivo riavvio potrebbe tuttavia ripristinare il problema antecedente (che non si presenta a tutti gli utenti e che è probabilmente dovuto ad una qualche forma di incompatibilità al momento non ancora circoscritta né risolta).

L’alternativa alla procedura precedente è la reinstallazione dell’app, ma anche in questo caso la soluzione non sembra essere definitiva. Occorre dunque inevitabilmente aggirare in qualche modo il problema in attesa che Microsoft risolva internamente una incompatibilità che potrebbe infastidire non poco gli utenti coinvolti.

Da tempo è nota la volontà di sostituire le funzionalità di Teams al retaggio di Skype e Windows 11 è esattamente la base su cui questa sostituzione dovrebbe aver luogo. Il problema potrebbe dunque essere un primo importante segnale di questa dismissione in atto ed il protrarsi dell’intoppo la dice lunga sulla priorità che Redmond ha dato a questo tipo di situazione.