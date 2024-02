Slack AI: nuove funzionalità di IA generativa

Slack ha annunciato tre nuove funzionalità che sfruttano l’intelligenza artificiale generativa per velocizzare l’esecuzione di alcune operazioni. L’azienda garantisce il massimo rispetto della privacy e della sicurezza. La novità è inizialmente riservata agli abbonamenti Enterprise in lingua inglese. È previsto in futuro l’integrazione di Einstein Copilot, il chatbot di Saleforce CRM.

Slack AI per velocizzare il lavoro

Le prime funzionalità IA sono Search answers, Channel recaps e Thread summaries. Search answers semplifica la ricerca di informazioni sui progetti, analizzando i messaggi pubblicati sull’argomento. Non serve usare specifiche parole chiave, ma è possibile inserire prompt in linguaggio naturale. L’intelligenza artificiale mostrerà anche alcuni suggerimenti rilevanti.

Molto utile è Channel recaps. La funzionalità permette di generare i punti salienti di ogni canale con clic. Il riepilogo copre un intervallo temporale di sette giorni (ma è personalizzabile) e consente di passare direttamente all’informazione cercata.

In maniera analoga, Thread summaries genera un riassunto delle conversazioni, quando l’utente clicca sull’icona della stella nell’angolo superiore destro di un canale. La funzionalità è utile soprattutto per evitare la lettura di numerosi messaggi.

I dati degli utenti non sono condivisi con terze parti e non sono utilizzati per addestrare i modelli di IA generativa. Le funzionalità di Slack AI sono eseguite sui server di Slack. L’accesso è al momento riservati agli abbonati Enterprise in lingua inglese di Stati Uniti e Regno Unito.

Nel corso dei prossimi mesi verrà aggiunto il supporto per altre lingue e piani. È inoltre previsto l’arrivo di altre funzionalità IA e l’integrazione di Einstein Copilot, il chatbot disponibile per Saleforce CRM.