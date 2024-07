Smantellata una bot farm russa potenziata dall'IA

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato il sequestro di due domini usati da una bot farm gestita da un ex vice caporedattore di Russia Today e un ufficiale dell’FSB. Sfruttando un software di intelligenza artificiale sono stati creati quasi 1.000 account su X per diffondere notizie false in supporto del governo russo. L’azienda di Elon Musk ha chiuso tutti gli account.

Propaganda IA su X con Meliorator

Durante l’indagine effettuata dall’FBI in collaborazione con le forze dell’ordine di Canada e Olanda è stata scoperta l’infrastruttura della bot farm progettata all’inizio del 2022. Un ex dipendente di Russia Today ha guidato lo sviluppo effettuato da altre persone. Come descritto in un documento è stato utilizzato il software Meliorator per creare account fasulli (bot) sfruttando l’intelligenza artificiale.

Il tool ha permesso di generare profili completi di persone inesistenti che pubblicano post a supporto della propaganda russa, in particolare sulla guerra in Ucraina. Meliorator è stato usato dall’inizio del 2023 solo per diffondere fake news su X, ma supporta anche altri social media. In dettaglio sono stati individuati 968 account fasulli che l’azienda di Elon Musk ha chiuso dopo aver ricevuto la richiesta dalle autorità statunitensi.

L’FBI ha sequestrato due nomi di dominio associati all’infrastruttura della bot farm e forniti da un provider statunitense. L’utilizzo da parte dell’FSB di nomi di dominio con sede negli Stati Uniti viola l’International Emergency Economic Powers Act. Inoltre, i pagamenti per tale infrastruttura violano le leggi federali sul riciclaggio di denaro. L’indagine è ancora in corso.