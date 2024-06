Smantellata una IPTV con oltre 14.000 abbonati

La polizia spagnola una IPTV, attiva dal 2015, che ha permesso ai gestori di guadagnare oltre 5,3 milioni di euro. Il servizio TVMucho offriva oltre 130 canali TV internazionali ad oltre 14.000 utenti che hanno sottoscritto uno degli abbonamenti disponibili. Sono stati sequestrati diversi siti web e arrestate otto persone.

Lotta alla pirateria senza Privacy Shield

L’indagine è stata avviata a novembre 2022 in seguito alla denuncia presentata da ACE (Alliance for Creativity and Entertainment) contro i proprietari di due siti web usati per commercializzare contenuti video in violazione del diritto d’autore. La polizia spagnola ha successivamente scoperto che i siti erano registrati da società dirette da un cittadino olandese.

Quest’ultimo era a capo di un’organizzazione criminale internazionale che ha utilizzato sofisticate tecnologie per intercettare, amplificare e decifrare i segnali satellitari. Gli oltre 140.000 abbonati alla IPTV hanno avuto accesso ad oltre 130 canali (BBC, ITV, Sky, RTL e altri), pagando tra 10 e 169 euro/anno, in base al tipo di contenuti. La band di “pirati” ha guadagnato oltre 5,3 milioni di euro.

La polizia spagnola ha bloccato l’accesso ai siti, sequestrato i server e arrestato 8 persone. Durante le perquisizioni a Las Palmas e Madrid sono stati sequestrati un veicolo, due computer e un conto corrente con oltre 80.000 euro.

Quasi certamente l’indagine proseguirà per individuare gli abbonati che, come minimo, rischiano una sanzione amministrativa. I risultati sono stati ottenuti senza usare una piattaforma simile a Piracy Shield.