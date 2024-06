Smart POS Easy Axerve: 6 mesi gratis con questo codice promo

Il mondo dei pagamenti digitali offre spesso sorprese molto gradite. L’ultima in ordine temporale arriva da Axerve con la promozione che riguardo lo Smart POS Easy. Utilizzando il codice promozionale 6XTE, avrai diritto a 6 mesi gratis di utilizzo. In altre parole, zero canone per metà anno.

6 mesi gratis con questo codice promo: risparmio garantito

Pagare il canone mensile sul POS non è che semplifichi la vita a un imprenditore. Adesso, grazie ad Axerve, le cose potrebbero migliorare. Smart POS Easy è perfetto per chi cerca semplicità e trasparenza. Dimenticati delle commissioni sulle transazioni.

Il canone mensile è di soli 17 euro più IVA per incassi sotto i 10.000 euro annui. Se superi i 10.000 euro, ma rimani sotto i 30.000, il costo di gestione sale a 22 euro più IVA.

Il punto di forza del terminale Axerve? Ovviamente la tecnologia all’avanguardia che integra il sistema operativo Android. Che altro? Doppia connettività Wi-Fi e 4G, grazie alla comoda scheda SIM inclusa nel prezzo. Così non dovrete fare salti mortali per trovare la migliore connessione disponibile.

Inoltre, con Smart POS Easy gli incassi ti saranno accreditati entro il giorno lavorativo successivo tramite bonifico. Non serve aprire un nuovo conto corrente: basta avere un IBAN italiano. Insomma, facilità e comodità a portata di mano. Certo, c’è una piccola tassa di bollo di 16 euro all’attivazione. Ma, grazie alla super offerta attuale con 6 mesi gratis, è un sacrificio che farai volentieri.

Quindi, se vuoi diventare un nuovo cliente di Axerve, richiedi online lo Smart POS Easy e utilizza il codice promo 6XTE per beneficiare del canone gratuito.